La cadena hotelera Minor también abandona Cuba

Minor Hotels, grupo líder en su sector —con más de 560 establecimientos y resorts en todo el mundo—, ha dejado de explotar dos hoteles emblemáticos de La Habana, NH Capri y NH Collection Victoria, ante la terrible crisis energética por la que atraviesa la isla —la peor de su historia— y la estrepitosa caída del turismo —que ha retrocedido a niveles de 2002, con 1,8 millones de llegadas en todo el año pasado—.

Alerta de seguirdad: Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba – 3 de febrero de 2026

La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana.… pic.twitter.com/5MQ38Z2bNJ — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) February 3, 2026

De manera que la cadena hotelera no gestiona ningún establecimiento en Cuba a día de hoy, como podemos comprobar si entramos en su página web y consultamos los destinos que ofrece a lo largo y ancho del planeta. Minor, compañía fundada en Tailandia hace casi cinco décadas por el empresario estadounidense William E. Heinecke, se une así a la decisión que han tomado otras como la multinacional británica Unilever —fabricante de productos de limpieza y aseo personal—.

¿Momento de evacuar?

Hace unos días salía a la luz que embajadas y empresas estaban preparando sus planes de contingencia y evacuación, dado el empeoramiento de la situación del país —con apagones continuos y prolongados, cortes en el suministro de agua, carestía de carburantes y basura amontonándose en las calles— y el aumento de las tensiones con Estados Unidos.

Donald Trump había pronunciado una frase que dio la vuelta al mundo: "Cuba es una nación fallida". "No podrá sobrevivir", vaticinó. Acababa de firmar la orden ejecutiva que recoge la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a la isla caribeña. El presidente estadounidense había cerrado el grifo y la dictadura comunista tenía que retratarse.

La producción está en riesgo

La administración norteamericana en ningún momento ha ocultado que lo que busca es un cambio de régimen. "El tiempo del comunismo se acabó", llegó a decir Trump unos días después. Entretanto, empresas como Unilever sacaban a los trabajadores extranjeros y sus familias de la isla.

Las compañías no pueden garantizar el bienestar y la seguridad de su gente. Tampoco que puedan mantener su producción. Si los envíos de crudo y sus derivados siguen suspendidos, la actividad de las empresas tiene los días contados. El régimen comunista anunciaba este martes que se avecinan tiempos "difíciles" para el pueblo cubano.

¿Cómo van las negociaciones?

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ha señalado que "en los próximos días" se comunicará a la población como será la "reorganización" de los (escasos) recursos. Es decir, que tendrán que sufrir más restricciones. Todo apunta a que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos aún van para largo.

El viceministro de Relaciones Exteriores de #Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en entrevista exclusiva con CNN que "Cuba está lista para un diálogo significativo con Estados Unidos" y confirmó que ambos países han mantenido comunicaciones a los más altos niveles de… pic.twitter.com/O4oKCjRI6t — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) February 4, 2026

La dictadura se niega a llamar negociación al diálogo con Estados Unidos, aunque el propio vicecanciller terminó en declaraciones a CNN —una de las múltiples entrevistas concedidas en los últimos días— por reconocer que existe un "intercambio de mensajes" y que se estarían produciendo "al más alto nivel".