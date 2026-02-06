Así es Patria, el nuevo aeropuerto para una Cuba libre

"Este no es sólo un proyecto de arquitectura, es una visión de país". Así empieza el video con el que el arquitecto cubano Jorge Luis Veliz Quintana presenta su propuesta de nuevo aeropuerto para su país. Uno que se adapte a las necesidades que tendrá la isla caribeña cuando —espera— caiga la dictadura y se produzca un cambio de régimen.

Su ‘sueño’ tiene forma de paloma y recibiría a millones de visitantes cada año. Algo de vital importancia para la economía de la isla, que ha visto como el turismo ha caído de manera estrepitosa en 2025. Año en el que registró 1,8 millones de llegadas al país, su peor dato —obviando el tiempo en que estuvieron vigentes las restricciones de la pandemia— desde 2002.

"Cuando pensamos (en su estudio de arquitectura) en una nueva Cuba en libertad", Veliz y su equipo llegaron a la conclusión de que la "puerta de entrada" al país debía estar inspirada en este "símbolo universal de paz, de libertad y de regreso". El nombre elegido para este nuevo aeropuerto: patria.

Pero una patria muy distinta a la que ha defendido la dictadura najo la excusa de la revolución. Una patria sin sangre, ni miseria ni sufrimiento. Una patria que va más allá de una consigna. Una patria a la que "la gente que vuelve", en la que "la familia que se reencuentra" y los cubanos "regresan después de años", señala el arquitecto cubano radicado en Miami.

"Este aeropuerto no es un capricho estético, es una necesidad real", advierte. "Una Cuba libre va a recibir millones de viajes, de inversión, de turismo, de retorno, de esperanza...", argumenta, "y esa infraestructura tiene que estar a la altura del país que viene". "La arquitectura también puede sanar", señala convencido.

Un sueño de libertad

"Patria no es solo un aeropuerto", concluye. "Es el primer abrazo de Cuba al mundo y el primer paso de muchos cubanos de regreso a casa". Algo que la mayoría de sus compatriotas anhelan desde hace décadas pero que ven más cerca ahora que el presidente estadounidense, Donald Trump, parece decidido a que el cambio de régimen en la isla caribeña se produzca en 2026.

"Dios me estaba preparando como arquitecto para levantarte completa el día que seas libre, Cuba", es la frase con la que el arquitecto —firme defensor de "diseñar desde los sueños"— concluye el texto del post que acompaña al video publicado en su perfil de Instagram, que acumula decenas de miles de visitas solo en esta red social, y que había compartido antes en Facebook junto con un reel sobre la reconstrucción de la isla.

¿Quién es Veliz?

Jorge Luis Veliz Quintana es un reconocido arquitecto cubano que ofrece sus servicios de "diseño arquitectónico, interiorismo y visión 3D" desde su estudio de Miami. Ha estado nominado nueve veces, logrando que tres de sus obras resultaran finalistas y una ganadora, en los prestigiosos Premios Golden Trezzini de Arquitectura y Diseño.

Se graduó en el Instituto Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE) de La Habana, en 2010. Según contó en 2021 al Diario de Cuba, comenzó trabajando en una empresa constructora "a pie de obra, durante el servicio social". Luego trabajó para alguna empresa en Cuba, fundamentalmente en remodelaciones, pero terminó marchándose ante la falta de trabajo.