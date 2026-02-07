El plan de contención de la dictadura cubana paraliza el país

Los cubanos aún tendrán que esperar una semana para que les informen con detalle de las medidas que el régimen comunista ha decidido imponer para hacer frente a lo que el dictador Miguel Díaz-Canel ha denominado como "bloqueo energético", del que culpa exclusivamente a Estados Unidos a pesar de que la isla caribeña arrastra apagones y desabastecimiento de combustibles desde mucho antes de que Donald Trump ordenara el arresto de Nicolás Maduro —lo que le supuso perder su principal proveedor de crudo, Venezuela— o firmara la orden ejecutiva que recoge aranceles para aquellos países que le suministren petróleo.

Cabe recordar que Cuba ya cerró el 2025 como su año más oscuro, ante la peor crisis energética de su historia, y que la captura del sátrapa venezolano y su esposa se realizó el 3 de enero de 2026. También hemos sabido recientemente, que la dictadura cubana hacía negocio con el petróleo que Venezuela le daba a sabiendas de que su producción de energía era insuficiente para satisfacer la demanda de consumo de la isla, en lugar de usarla para abastecer a la población de los servicios básicos.

Ahora dice el régimen comunista que "la teoría del colapso" es una ilusión creada por Estados Unidos "para revocar la revolución cubana". Como si su pueblo no fuera consciente de los apagones, de los cortes del suministro de agua, de la carestía de gasolina, de que se ha suspendido el transporte público o de que no salen los camiones de recogida de basura por la falta de combustible. Pero dice Díaz-Canel que todo eso no es más que una "percepción". No es real.

"El déficit (de energía) es controlable", asegura. Lo que pasa es que "hasta 2025", ha señalado, "se priorizaba la población". Y ahora se han dado cuenta de que "hay que poner un poco de energía en este año en la economía". Para ello, la población tendrá que hacer un "sacrificio". Las medidas afectarán a los transportes, a la producción de alimentos, al funcionamiento de los hospitales y a la actividad de todo tipo de instituciones, incluidas las escuelas.

Las nuevas restricciones

No las ha concretado, será su equipo en los próximos días. Pero desde Cuba ya se está reportando la aplicación de algunas decisiones que afectan directamente el bienestar de los cubanos (si es que aún les quedaba). En términos generales podríamos decir que se suprime por completo el transporte público, que los horarios de comercios e instituciones se ajustan a las incidencias de la red eléctrica (cortes del suministro), y que se cierran bares y áreas recreativas.

⚠️⚠️#Ahora. Duras medidas de contingencia en la Isla de la Juventud. Anuncian cortes eléctricos, ajuste de horarios laborables, apagón de edificios administrativos, reducción de transporte y del Ferri, se paraliza el 100% delas inversiones. Durísimo. pic.twitter.com/vBM380fqr2 — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) February 6, 2026

También se estaría produciendo un racionamiento de la gasolina. Tanto es así que se habría prohibido su venta a civiles y se estaría controlando la circulación de vehículos particulares.

🇨🇺 | URGENTE — Cuba suspende toda la venta de gasolina a civiles. El régimen lo está anunciando a nivel provincial para no alertar protestas a nivel nacional. Se procederá a un control de matriculas de todos los autos que estén en la calle. pic.twitter.com/MzuRVy9mXH — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 6, 2026

Miedo a las protestas

Entretanto continúan los apagones constantes y prolongados, que arrancan grandes caceroladas en municipios como el de Arroyo Naranjo de La Habana.

#Tendencia Masivo cacerolazo en Arroyo Naranjo: El sur de La Habana se levanta en protesta.

​

​En una muestra de creciente descontento popular, residentes del municipio Arroyo Naranjo, en la zona sur de La Habana, protagonizaron este viernes un masivo cacerolazo que se extendió… pic.twitter.com/NHyvtAIqAZ — ladataecu (@ladataecu) February 6, 2026

Tal es el nivel de hartazgo entre la población que hay cubanos que se atreven a colgar la banderas de Estados Unidos en sus ventanas, desafiando al régimen comunista y a sus temidas represalias.

🇨🇺🇺🇸Los cubanos en La Habana, Cuba, están colocando banderas de Estados Unidos en sus casas, ante la inminente caída del régimen comunista de Díaz Canel. 👏 pic.twitter.com/pwl7AgfQUG — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 6, 2026

Al parecer, las medidas se están anunciando de manera provincial o local para evitar que los cubanos se echen a la calle y se produzca otro 11J, las protestas pacíficas masivas que se registraron el 11 de julio de 2021 en la isla caribeña y que se saldaron con cientos de manifestantes detenidos —muchos de ellos hoy aún entre rejas—.