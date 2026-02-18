Las negociaciones entre EEUU y Cuba entran en una fase crítica: "Ha llegado la hora final"

El congresista estadounidense de origen cubano Carlos A. Giménez no ha sido tan diplomático como su presidente a la hora de hablar de las negociaciones de su Gobierno con Cuba. El régimen comunista debe haberse dado cuenta que Donald Trump "es bastante paciente y generoso a las buenas", ha señalado este miembro de la Cámara de Representantes por Florida a través de su perfil en X. "Ahora, si siguen retando al Presidente Trump y al Secretario Marco Rubio, les garantizo que durarán muy poco a las malas. Trump los aniquilará en cuestión de segundos", ha advertido.

🚨El régimen en #Cuba debe haberse dado cuenta que Trump es bastante paciente y generoso a las buenas. Ahora, si siguen retando al Presidente Trump y al Secretario Marco Rubio, les garantizo que durarán muy poco a las malas. Trump los aniquilará en cuestión de segundos. — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 17, 2026

Asimismo, por si no había quedado lo suficientemente claro, Giménez ha recordado a los que siguen defendiendo a la dictadura "cómo terminaron los 32 agentes castristas durante la captura de Maduro en Venezuela: convertidos a picadillo y enviados en cajitas vacías a sus familias", en alusión a los cubanos que integraban el anillo de seguridad del presidente del país andino y que murieron durante la operación ejecutada por los Delta Force para arrestar y extraer al sátrapa venezolano y su esposa, Cilia Flores. "Ha llegado la hora final. Patria Y Vida".

Las palabras del congresista republicano llegan después de que el mandatario estadounidense explicara ante la prensa a bordo del Air Force One que las negociaciones con la dictadura cubana continúan y espera que pronto haya un acuerdo "por una cuestión de humanidad". Ante la pregunta de si intervendría militarmente en la isla como hizo para capturar a Maduro en Venezuela, el presidente estadounidense comentó a los periodistas que "no sería difícil, como pueden imaginar", aunque también dijo que cree que "no será necesario".

Trump, que insistió en que Cuba es "una nación fallida", parece convencido de que el régimen comunista terminará cediendo si mantiene la presión. Mientras no haya acuerdo —señaló— "no hay petróleo, no hay dinero, no hay nada". Estados Unidos no sólo ha conseguido que ningún país envíe crudo a la isla caribeña, también que muchos retiren las llamadas "brigadas médicas" de Cuba. Misiones de profesionales de la salud que la dictadura manda a trabajar al extranjero en condiciones de esclavitud.

Ni licencias ni remesas

Por su parte, Giménez ha liderado diferentes peticiones a la administración Trump para poner las cosas más difíciles a la dictadura cubana. Entre ellas, una puesta en marcha junto con otros dos legisladores estadounidenses de origen cubano, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, para lograr la suspensión de licencias de compañías estadounidenses que hacen negocios con el régimen comunista.

🚨#SOSCuba Exigimos la suspensión de todas las licencias de aquellos que están comerciando con la dictadura en #Cuba! pic.twitter.com/Du3Zt2D7kW — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 17, 2026

Según ha explicado, se exportan productos —como Ferraris o jacuzzis— que son artículos de lujo y no encajan los envíos de artículos de primera necesidad como "ayuda humanitaria". "Cada dólar que mandamos a Cuba ayuda al mecanismo de represión del régimen", ha afirmado Giménez durante una rueda de prensa que ha ofrecido en Miami acompañado por líderes de la disidencia en el exilio, como José Daniel Ferrer, Rosa María Payá y Orlando Gutiérrez.

Por otra parte, Carlos A. Giménez defiende que es necesario acabar con los vuelos desde y hacia Cuba, así como con los envíos de remesas a la isla. Medidas que, reconoce, pueden ser duras para muchas personas, pero el régimen comunista es "un cáncer en nuestro hemisferio" y muchas veces esta enfermedad requiere de "una cura dolorosa". Cuanto antes se acabe con la entrada de dinero en el país caribeño, considera, "más pronto caerá la dictadura".