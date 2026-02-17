Trump contempla una operación militar en Cuba si no llega el acuerdo con la dictadura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confía en que las negociaciones de su administración con la dictadura cubana den sus frutos y se pueda encauzar la situación en la isla caribeña por la vía pacífica. "Estamos hablando", ha insistido.

De no llegar a un entendimiento, el mandatario norteamericano no descarta una operación militar similar a la que acabó con el sátrapa Nicolás Maduro en Venezuela. "No sería difícil, como pueden imaginar", ha indicado. Aunque cree que "no será necesario".

¡ÚLTIMA HORA! 🇨🇺 TRUMP LANZA ADVERTENCIA DIRECTA A LA DICTADURA CUBANA: "Si no llegamos a un acuerdo, NO DESCARTO una operación militar como la que terminó con Maduro en Venezuela.

Y créanme: en Cuba no sería nada difícil." El régimen está acorralado: sin petróleo, dinero ni… pic.twitter.com/TbJblK0ucW — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) February 17, 2026

"Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo y deberían llegar a un acuerdo, porque es una cuestión de humanidad", ha comentado ante los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. "Veremos cómo resulta", ha exclamado.

Sin petróleo, ni dinero

"Mientras tanto hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada", ha añadido. Trump, que ha insistido en que Cuba es "una nación fallida", parece convencido de que el régimen comunista terminará cediendo si mantiene la presión.

Con la captura de Maduro, la dictadura perdió su principal suministrador de crudo. Situación que el mandatario norteamericano ha aprovechado para asfixiar a la élite castrista y propiciar un cambio de régimen, con la imposición de aranceles a los países que envíen petróleo o derivados a la isla.

Por otra parte, Estados Unidos ha ejercido su influencia para que un nutrido grupo de países hayan decidido suprimir las llamadas "brigadas médicas" de Cuba. Misiones de sanitarios que el régimen explotaba en el extranjero y que suponían una importante fuente de ingresos.

Los exiliados podrán volver

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí (Estados Unidos), que fue tratada muy mal por los Castro y las autoridades cubanas", ha asegurado. "Los han tratado horriblemente", ha recordado.

PRESIDENT TRUMP on potential deal with Cuba: "We're talking to Cuba right now." "We have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives." pic.twitter.com/UPTaX6Tf8v — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

"Tenemos muchos cubanos estadounidenses maravillosos y van a estar muy felices de poder regresar a Cuba, saludar a sus familiares y hacer cosas que deberían haber podido hacer desde hace mucho tiempo", ha destacado el mandatario estadounidense ante los reporteros.