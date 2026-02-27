La Casa del Rey acierta poniendo a Juan Carlos I en su sitio

Como si de una campaña orquestada se tratase, ayer varios políticos pidieron el regreso de Juan Carlos I a España ahora que se han desclasificado los documentos del 23-F. El primero fue Alberto Núñez Feijoo, que escribió en X: "Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España". Hoy El País dedica su portada a este asunto: "El Gobierno apoyará lo que decida Felipe VI sobre el regreso de su padre porque es él el más interesado en que no perjudique su propia imagen".

Hace una semana veíamos en las redes sociales la imagen de Carlos Herrera y José María Aznar visitándole en Abu Dabi. Algo que no es novedoso, aunque sí el hecho de que lo publicaran en sus respectivas redes sociales. La Casa Real intervino señalando que la decisión sobre su retorno depende exclusivamente de él. En RTVE han recordado que el que fuera monarca visita nuestro país siempre que lo desea y si su salud se lo permite.

Carmen Borrego no deja en muy buen lugar a su sobrina Alejandra Rubio ante su estreno como escritora con 'Si decido a arriesgarme': "Me encantaría que escribiera bien". Mar Flores, por su parte, confirma que no tiene nada que decir sobre su familia: "Lo que tenga que decir lo diré en privado". Carlo Costanzia sí que va a hablar, y mucho, ya que hoy se sienta en el programa De viernes.