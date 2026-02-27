Zarzuela precisa que si Juan Carlos I quiere volver debería tener su residencia fiscal en España

En medio del debate sobre un posible regreso de Juan Carlos I a España desde su actual lugar de residencia en Emiratos Árabes Unidos, la Casa del Rey ha precisado el mensaje lanzado este jueves de que se trata de una "decisión personal" que debe tomar el rey emérito.

Mientras que ayer fuentes de Zarzuela apuntaron que igual que fue él quien decidió trasladarse a Abu Dabi en agosto de 2020, tiene que ser él quien decida regresar, este viernes han añadido que si quiere salvaguardar tanto su imagen como la de la Corona entonces debería recuperar también su residencia fiscal en el país.

El Rey emérito "puede volver a vivir a España cuando quiera", insisten desde la Casa del Rey, pero en tal caso, sostienen, si quiere "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución" entonces "debería recuperar su residencia fiscal en España".

Tras la desclasificación de los documentos del 23-F, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, defendió el regreso del rey emérito a España. "Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", aseguró el líder del PP en un mensaje en X, esgrimiendo que la desclasificación de los documentos del golpe de Estado de 1981 "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sostuvo que la decisión de regresar a España "depende exclusivamente de él" y "en su caso, de la Casa Real".