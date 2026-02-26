Feijóo pide el regreso del Rey Juan Carlos I tras conocer los papeles del 23F

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el regreso a España del Rey emérito, Juan Carlos I, después de el Gobierno de Pedro Sánchez haya desclasificado parcialmente los documentos del 23F. "Debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", escribe en su red social.

La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España. Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 26, 2026

Según los papeles que han salido a la luz, quedaría resuelta la incógnita sobre el papel del Rey, al que se apuntó como cabeza del golpe de Estado. Los documentos le exonerarían de esta actuación, a pesar de todos los indicios que apuntan a su posible implicación.