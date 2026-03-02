Kelly Osbourne estalla por las críticas a su extrema delgadez

Kelly Osbourne lleva varios años soportando las críticas por su aspecto físico y su drástica pérdida de peso, un cambio que se ha notado especialmente tras el fallecimiento de su padre, Ozzy Osbourne, en julio de 2025. Su reaparición en la última edición de los BRIT Awards de la música junto a su madre Sharon fue la gota que colmó el vaso para la cantante y estrella de la televisión, que compartió un mensaje a través de sus redes sociales para defenderse de las humillaciones.

"Hay un tipo especial de crueldad en hacer daño a alguien que claramente está pasando por algo. Golpearme mientras estoy hundida, poner en duda mi dolor, contar mis batallas como si fueran cotilleo y darme la espalda cuando más apoyo y amor necesito", comienza su texto en Instagram. Nada de esto demuestra fortaleza, solo revela una completa ausencia de compasión y carácter. Estoy pasando por el momento más duro de mi vida y no tendría que defenderme, pero no me voy a quedar sentada y permitir cómo me deshumanizan de esta manera", sentenció.

En vez de prestar atención al emotivo homenaje que los premios hicieron al mítico cantante de Black Sabbath, los comentarios se centraron en el físico de Kelly. Algunos detractores insinúan que estaría recurriendo de forma obsesiva a fármacos para perder peso como el Ozempic y aunque ella no quiso desvelar detalles sobre su situación, quiso dejar claro que hay algo detrás de su aspecto demacrado. Aunque Kelly no respondió de manera directa a los rumores, dejó un mensaje firme y contundente: atacar a alguien cuando ya está en una situación vulnerable es algo muy cruel.

Sí es cierto que Osbourne ha reconocido que recurrió a este medicamento indicado para la diabetes pero nunca para perder peso. En 2020 explicó en una entrevista que se lo ofrecieron: "Tienes un problema de peso y lo has intentado todo, entonces alguien te dice 'toma esta inyección y estarás delgado'", aseguró, aunque según ella lo dejó semanas después. Las sospechas de que volvió al Ozempic llegaron cuando perdió 38 kilos tras su embarazo: "Estaba decidida a perder todo el peso que gané durante el embarazo. Entonces fue como, 'veamos hasta dónde puedo llegar' y he ido demasiado lejos".