Vergonzoso ataque de Nacho Duato contra Ana Rosa Quintana: "Tienes cara de embustera y de ultraderecha frustrada"

La elegancia que Nacho Duato desplegar sobre los escenarios del mundo de la danza parece haberse disuelto en un barrizal de descalificaciones personales que poco tienen que ver con el arte y mucho con el sectarismo más rancio. En una reciente intervención en redes sociales, el coreógrafo ha fijado su objetivo en una de las figuras más respetadas y consolidadas de la comunicación en España: Ana Rosa Quintana, tildándola de "farsante" y "embustera".

Todo comenzó a raíz del editorial con el que la periodista abrió su programa el pasado lunes en Telecinco. En su intervención, Quintana reflexionó sobre la situación de las libertades comparando la gala de los Goya con el régimen iraní: "Si los Goya se hubieran celebrado en Irán, sobre la alfombra no habríamos visto a las actrices lucir transparencias, sino hiyabs negros bajo los flashes".

Estas palabras provocaron una reacción inmediata y desproporcionada por parte de Duato, quien utilizó su cuenta de Instagram para insultar gravemente a la comunicadora. El artista cuestionó la trayectoria de la periodista afirmando que "si a ti no te hubiese escrito el libro un negro no serías una farsante, que es lo que eres". Lejos de detenerse ahí, el bailarín entró en el terreno personal aludiendo al entorno familiar de Quintana: "Si no hubieses hablado con Villarejo, tu marido quizás ya estaría en la cárcel".

El tono de la publicación de Duato subió de intensidad con más ataques directos hacia el físico y la ideología de la presentadora. "Qué pena que no te pongas un burka para así no ver la cara de embustera que tienes y esa cara de ultraderecha frustrada que llevas siempre encima", escribió el artista, en una actitud que muchos han tachado de impropia de una figura de la cultura de la que se esperaría mayor educación.

Tras los insultos, Nacho Duato aprovechó para cerrar filas en torno a la figura de Pedro Sánchez, de quien ahora se declara seguidor incondicional tras haberlo criticado en el pasado por su viaje a la India. Según el coreógrafo, en aquella ocasión la gente se molestó cuando él cuestionó que el presidente visitara galerías de arte en lugar de acudir "a un campo de leprosos o a ver a la gente pobre".

Sin embargo, en esta ocasión Duato ha optado por el elogio absoluto hacia su líder: "Me siento muy orgulloso de mi presidente por ser coherente y decir la verdad. Por meterse con los dos demonios del mundo: Trump y Netanyahu. Me siento muy orgulloso de que usted sea el abanderado, por lo menos en Europa, del progresismo". Con estas palabras, el artista reafirma su total respaldo a la gestión de Sánchez, utilizando el ataque frontal a las voces críticas como herramienta de defensa política.