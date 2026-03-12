Megan Fox vuelve a Instagram con su posado más explosivo

Megan Fox es una de las mujeres más deseadas de Hollywood y durante años, un icono sexual para jóvenes de todo el mundo. Con el paso del tiempo ha cambiado su rostro y su cuerpo con cirugías estéticas, aunque la última parece ser la más extrema. La intérprete de Transformers desapareció una larga temporada de las redes sociales tras convertirse en madre junto a su pareja, el rapero Machine Gun Kelly.

Tras un año de ausencia, la actriz ha vuelto a Instagram y lo ha hecho por todo lo alto con un sensual posado que ha hecho las delicias de los fans que la echaban de menos. En las fotografías aparece posando con una sencilla y estrecha camiseta negra, gafas de sol y un minúsculo tanga que deja a la vista su nueva operación estética: el aumento de glúteos. Se trata de un procedimiento muy popular conocido como BBL (Brazilian Butt Lift) que pusieron de moda las hermanas Kardashian.

Entre los miles de comentarios que ha recibido destaca el de su pareja, con el que pasó por una crisis sentimental después de que naciera su hija Saga. En el carrusel de fotos que subió para volver a Instagram, el artista escribió: "Emocionado de tener tu número de teléfono". La respuesta recibió más de 14.000 'me gusta' y más de 300 respuestas de fans que celebran su reconciliación.

Las pasadas navidades una fuente confirmó a la revista Us que "su bebé es su máxima prioridad y les ha unido más que nunca (...) Ahora están mucho más fuertes que hace seis meses y su bebé le ha dado una sensación de paz y sanación (...) Planean pasar las fiestas juntos y están trabajando para volver a estar juntos. Quieren estar unidos de cara a las fiestas y que su dinámica familiar sea armoniosa", añadió. Sobre los problemas que han atravesado por culpa de Machine Gun Kelly, la fuente confirmó: "Él ha cometido errores y esperan poder volver a donde estaban antes. Quieren que su dinámica familiar funcione".

La relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly comenzó en 2020, cuando se conocieron en el rodaje de la película Tras la pista del asesino. En ese momento, Fox todavía estaba casada con el actor Brian Austin Green, pero poco después de conocerse empezaron a surgir rumores de relación con MGK. Ese mismo año, la actriz apareció en el videoclip de la canción Bloody Valentine, lo que confirmó su romance.

Desde entonces, la relación ha tenido altibajos, con periodos de reconciliación y distanciamiento. Aunque han seguido apareciendo juntos en algunas ocasiones, el estado exacto de su compromiso era incierto, lo que ha mantenido el interés mediático en su relación.