La elegante respuesta de María Pombo a Victoria Vera por criticar a los 'influencers'

Una nueva polémica ha reavivado en las últimas semanas la persistente guerra entre los intérpretes tradicionales y los influencers. Todo comenzó cuando la veterana actriz Victoria Vera fue preguntada por María Pombo y reaccionó con unas declaraciones que corrieron como la pólvora en las redes sociales. "¿Quién es María Pombo? ¿Pombo? No sé. Ah, ¿la que lee? Ah, Dios mío, ¡qué tristeza!", exclamaba. En su intervención, Vera también cuestionaba la cada vez más frecuente presencia de creadores digitales en la gala de los premios Goya: "¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Influencers yo creo que eran las actrices de los años 30 y 40, que las mujeres imitaban sus peinados y trajes, y leían, leían". Esta reacción reabrió el debate sobre el mérito y el papel de los personajes de internet en las alfombras rojas.

Lejos de entrar al trapo o alimentar un posible enfrentamiento generacional, la aludida ha escogido la vía más diplomática para abordar la situación. En sus últimas declaraciones, ha querido restar hierro a los comentarios de la actriz y evitar cualquier tipo de hostilidad. "No, no me ofendió, para nada, de verdad que lo puedo entender. O sea, es que al final es un tema del que hay muchas opiniones, así que ningún tipo de ofensa", ha asegurado. De este modo, la madrileña ha dejado claro que da por zanjada la controversia, insistiendo en varias ocasiones en que no se ha sentido atacada personal ni profesionalmente.

Asimismo, Pombo ha querido desmontar cualquier lectura malintencionada sobre una supuesta falta de respeto hacia la edad de Victoria Vera, un aspecto que algunos usuarios habían intentado utilizar para avivar el conflicto. "Deseo con todas mis fuerzas llegar a los 80 y 90, e incluso como ha llegado ella, que está estupenda", ha afirmado con firmeza. Para Pombo, no existe nada ofensivo en hablar del paso del tiempo; al revés, le parece "algo maravilloso". Con una actitud conciliadora, ha recalcado de nuevo que no le han dolido las críticas y que ni siquiera consideraba necesarias las disculpas públicas de la intérprete, aunque por supuesto las acepta con agrado.

Finalmente, al ser preguntada de forma directa por la discusión abierta sobre si los creadores de contenido deben o no acudir a la gran fiesta del cine español, ha evitado posicionarse con contundencia. "Creo que ya se ha hablado mucho y que hay diversas opiniones, tampoco hay mucho más que decir", ha respondido, buscando no echar más leña al fuego. Además, ha recordado que su vinculación con los galardones cinematográficos es puramente anecdótica, puesto que ha asistido una sola vez en toda su vida. "La realidad es que yo no estoy dentro de esta polémica, así que me toca a mí descansar y que respondan otros", ha sentenciado, apartándose definitivamente de un cruce de acusaciones recurrente en la industria del entretenimiento.