Sale a la luz la identidad del hijo 'secreto' y único heredero que Raffaella Carrà ocultó en vida

El legado de Raffaella Carrà, fallecida el 5 de julio de 2021, ha dado un vuelco inesperado que ha sacudido los cimientos de la crónica social europea. Cinco años después de que el cáncer de pulmón apagara la voz de la 'reina de la televisión', una disputa legal en los tribunales de Roma ha revelado una realidad que la artista mantuvo bajo un hermetismo absoluto durante décadas: la existencia de un hijo adoptivo secreto que es, a efectos legales, su único heredero universal.

La noticia, adelantada por el diario italiano Il Corriere della Sera, identifica a este heredero como Gian Luca Pelloni Bulzoni. Se trata de quien fuera su secretario personal, representante y hombre de máxima confianza durante gran parte de su carrera. Bulzoni, nacido en Ferrara en 1964, ha sido señalado por la justicia italiana no solo como el gestor de su patrimonio, sino como su hijo legítimo por vía de adopción.

Un hallazgo accidental en los tribunales

La revelación no ha sido fruto de un comunicado oficial de la familia, sino de una batalla legal. Según informan fuentes jurídicas, Bulzoni presentó una orden judicial contra la producción y distribución del musical español Bailo Bailo—basado en los éxitos de la artista—. En su escrito ante el Tribunal de Roma, el demandante justificó su legitimidad para paralizar el proyecto declarándose "hijo adoptivo y único heredero legítimo" de Raffaella Maria Roberta Pelloni (nombre real de la Carrà).

El conflicto legal escaló cuando Bulzoni calificó de "humillante" y "ofensiva para la memoria de su madre" una promoción del musical que incluía el obsequio de patatas fritas y refrescos con la compra de las entradas. Aunque la jueza Laura Centofanti desestimó la medida cautelar por considerar que las funciones ya habían concluido, el documento judicial ha servido para certificar un vínculo filial que hasta ahora era desconocido para el gran público.

Gian Luca Pelloni Bulzoni.

En vida, Raffaella Carrà fue interrogada en numerosas ocasiones sobre su maternidad. En una de sus entrevistas más citadas, la artista confesó: "Como mujer me falta un niño, pero con mi trabajo es muy difícil dar una educación total. Ser madre es una profesión difícil".

Siempre se creyó que sus sobrinos, Matteo y Federica Pelloni (hijos de su hermano fallecido), eran los únicos herederos de su inmensa fortuna y sus derechos de autor. Sin embargo, la adopción de Bulzoni —realizada bajo la figura legal italiana que permite adoptar a personas mayores de edad para garantizar la continuidad de un patrimonio— explica por qué él fue la figura central en la gestión de sus últimas voluntades y de su editorial, Arcoiris Edizioni Musicali.

Un patrimonio blindado

Fuentes cercanas al entorno de la artista aseguran que este movimiento fue una decisión meditada por la Carrà para proteger su vasta obra y sus proyectos benéficos. Al nombrar a Gian Luca como hijo, la intérprete de Fiesta se aseguró de que el control de su imagen, su voz y sus derechos intelectuales quedaran en manos de la persona que mejor conocía sus deseos profesionales.

La noticia ha generado un intenso debate en Italia sobre la privacidad de las figuras públicas. Mientras algunos críticos señalan que el secreto fue una forma de proteger a Bulzoni del acoso mediático, otros ven en este gesto la última gran actuación de una mujer que supo dominar el escenario y su propia vida hasta el último aliento.

A día de hoy, Gian Luca Pelloni Bulzoni reside en Roma, manteniendo el perfil bajo que lo caracterizó mientras trabajaba a la sombra de la diva, pero ahora ostentando legalmente el título que el mundo creía que la Carrà nunca había otorgado: el de hijo.