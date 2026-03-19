El disgusto de Isabel Preysler cuando Tamara Falcó se reencontró con la fe

Tamara Falcó es muy creyente y nunca ha sentido vergüenza a la hora de hablar de su fe. La hija de Isabel Preysler está muy comprometida con la religión católica y ha realizado varias peregrinaciones a refugios espirituales como el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, el Santuario de Fátima, en Portugal o Medjugorje, en Bosnia, además de haber conocido al papa Francisco en el Vaticano en 2019.

De su fervor habló en el programa de entrevistas de Ana Milán, Ex. La Vida Después, donde además de charlar sobre diferentes aspectos de su vida, explicó cómo reaccionó su madre cuando le dijo que había reconectado con la fe. "Lo llevaba fatal al principio", explicó la marquesa de Griñón sobre Preysler con una divertida anécdota. "¿Tú conoces a Elena Benarroch? Ella siempre organiza cenas llenas de comida y allí mi madre dijo 'ay, que se me ha vuelto católica', delante de todos. Ellos son muy liberales y dijeron: 'Bueno, Isabel, no te preocupes porque es una fase'", contó sobre aquella velada.

En su familia, la religión no es algo a lo que se le diera demasiada importancia: "Era complicadísimo creer en Dios. Estaba muy mal visto, era una superstición". Sin embargo, todo cambió gracias a su padre, Carlos Falcó, que la llevó a una librería para que escogiera un libro con el que entretenerse durante unos días en el campo en los que estarían sin acceso a internet. Allí estaba, iluminada "con una luz encima", una Biblia. "Encontré lo que llevaba buscando toda mi vida", reconoció. Fue el antiguo marqués quien le dio "un empujoncito" y padre e hija terminaron haciendo un viaje juntos a Jerusalén.

A partir de entonces, la fe se convirtió en uno de los aspectos fundamentales de su vida. "Yo estoy segura de que Dios existe y de que Jesús era Dios. Dios empieza a sanar cosas en mi vida que había tenido de pequeña o incomprensiones que había sentido en mi familia. Y puedo comprender mejor a mis padres y no juzgarles y quererles. A mis padres les tenía muy endiosados, era una relación de amor, odio, y Jesús me ayudó a verles como a personas", sentenció.