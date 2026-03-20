Blanca Suárez, sobre su supuesta boda con Javier Rey: "Me he casado en secreto"

Tras una prolongada y muy comentada ausencia en las principales citas cinematográficas de la temporada, como la reciente gala de los premios Goya o el Festival de Cine de Málaga, Blanca Suárez ha vuelto a acaparar el foco. La intérprete ha reaparecido públicamente como invitada estrella en el desfile del diseñador JC Pajares, enmarcado en la celebración de la pasarela MBFW Madrid. Allí, rodeada de expectación, ha decidido romper su silencio de manera distendida respecto al enorme revuelo que se desató a principios del mes de febrero en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la madrileña compartió en su perfil de Instagram una misteriosa imagen en la que lucía un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular de su mano derecha. Este detalle, unido a unas recientes declaraciones en el podcast de la diseñadora Vicky Martín Berrocal donde se refirió al también actor Javier Rey como "mi marido", hizo saltar todas las alarmas sobre un posible paso por el altar tras seis años de discreta relación sentimental.

Lejos de esquivar la polémica o mostrarse incómoda frente a los medios de comunicación, la actriz ha tirado de sarcasmo para responder a las preguntas de la agencia Europa Press. "Hoy no lo llevo, qué lástima. Lo tengo hace muchos años", declaró la actriz en referencia a la joya de la discordia que desató los crecientes comentarios de enlace matrimonial con el conocido intérprete gallego.

Visiblemente divertida por la situación generada durante estas últimas semanas, continuó con la broma ante los micrófonos. "A mí me encanta que digáis todas estas cosas, y un día os llevaré la corriente y diré que sí, que hace muchos años me casé en secreto. ¿Cómo no os enterasteis?", manifestó entre carcajadas. "Así que sí, me he casado, fue muchísima gente, muchísima, fue en un sitio precioso. Es mi anillo de compromiso", ironizó sin perder en ningún momento la sonrisa.

El sentido del humor de la actriz no se ha limitado únicamente a los supuestos planes nupciales. Al ser cuestionada sobre si le gustaría ser madre en el futuro, mantuvo el tono jocoso afirmando que la familia ya ha crecido. "El bebé también está en casa ya. Ya está todo hecho, claro que sí, es que nunca se sabe", señaló. Para finalizar el asunto con una última nota simpática, añadió: "A la próxima me veis con Javier, con nuestro bebé y el anillo, todo, todo junto".

Cambiando radicalmente de tema para centrarse en el motivo de su asistencia al evento de la capital española, aprovechó la ocasión para hablar sobre sus preferencias en el mundo de la moda. Según explicó, en su rutina diaria prioriza la comodidad y escoge prendas que reflejen su verdadera personalidad. "Suelo ser bastante monocromática en general. En mi armario no hay mucha estridencia de colores, es todo muy relajado", detalló. No obstante, confesó que donde realmente se permite arriesgar es en la elección de los complementos, especialmente cuando se trata de accesorios, zapatos y bolsos.