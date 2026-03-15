Javier Rey y Blanca Suárez llevan seis años juntos: un anillo exhibido por ella hace pensar que planean casarse

El gallego Javier Rey lleva una carrera imparable tanto en el cine como preferentemente en televisión, donde vio abiertas las puertas a la popularidad cuando rodó la serie Fariña. Revalidó su buen quehacer ante las cámaras con otros estimables trabajos. Celoso de su vida privada, lleva una tranquila convivencia con la estupenda actriz Blanca Suárez desde hace media docena de años. Nunca han dicho que piensen casarse, pero unas fotografías de ella luciendo un anillo han despertado la curiosidad de la prensa del corazón, creyéndose que la pareja pudiera estar tramitando su próximo matrimonio con esos indicios.

Javier y Blanca coincidieron en el rodaje de la serie Lo que escondían sus ojos. Ya hubo entre ambos una mutua atracción, que se concretó después en otro rodaje, El verano que vivimos. Y a partir de 2020, cuando se publicaron las primeras fotografías de ambos en actitud de enamorados, ya no hubo dudas, pese a que la pareja intentara pasar inadvertida para los reporteros. Su unión, sin papeles de por medio, era un hecho. Desde entonces llevan una vida tranquila en un piso situado en el centro de Madrid, barrio de Salamanca, lugar privilegiado que presupone lo bien que les va en su misma profesión.

Javier es quien empalma película o serie, una tras otra. Le llueven guiones. Se ha estrenado el pasado 20 de febrero El fantasma de mi mujer, dirigida por María Ripoll. Un argumento en el que el personaje defendido por Javier Rey, que tiene una amante, recibe inesperadamente una llamada de esta comunicándole que, accidentalmente, ha matado a su mujer, atropellándola.

El pasado año ha sido pródigo en trabajos para este actor, al que parece le endilgan con frecuencia papeles relacionados con crímenes. A comienzos de 2005 se dio a conocer el drama 8, de Julio Medem, últimamente alejado del cine. Luego, Javier Rey apareció en La frontera, una historia relacionada con ETA en su época más sangrienta. Y a finales del último año pudimos verlo en un "thriller" de ciencia-ficción, Singular.

En este 2026, ya en el primer trimestre, tras El fantasma de mi mujer, Javier ha emprendido La noche cerrada, otro "thriller" en su filmografía, también dirigido por una mujer, Belén Macías. Y tiene pendiente uno más. Apenas tiempo para descansar, afortunadamente. En cuanto a su pareja, Blanca Suárez, ha intervenido en 2025 en La huella del mal y Parecido a un asesinato.

Los muchos pasos de quien soñaba ser ciclista

Francisco Javier Rey Lago nació hace cuarenta y seis años en la bonita ciudad costera de Noya (La Coruña), hijo de un capitán de barco pesquero. Sus ilusiones de adolescente eran la de ser de mayor un ciclista profesional, lo que no ocurriría, pues se puso a estudiar unos cursos de técnico de laboratorio. Mas cuando todo hacía pensar en su familia que iba a ganarse los garbanzos como enfermero, le surgió el impulso de probar suerte como actor en un cuadro de aficionados, lo que le empujó a trasladarse a Madrid para matricularse en un programa de interpretación.

Como no disponía de medios económicos, para pagarse esa escuela dramática, hubo de arrimar el hombro como acomodador en los cines Acteón; fue teleoperador y en demanda de más ingresos se puso a ofertar marisco y pescado a través de Internet.

El empujón televisivo de Velvet y Fariña

La televisión alimenta la entrada de caras nuevas en las muchas producciones que vienen sucediéndose y Javier encontró en ese medio dos oportunidades que supo aprovechar: la primera en Velvet, que tuvo una excelente acogida y él, no siendo protagonista, se benefició de los buenos resultados de audiencia, con un personaje de comedia. Y cuando ya consiguió un papel protagonista, fue en Fariña, nombre supuesto de quien simulaba ser en la historia uno de los más conocidos narcotraficantes gallegos. Por interpretación, fotogenia, convincente en la idiosincrasia del tipo que hubo de asumir, Javier Rey dio un salto importante entre la nómina de jóvenes actores, situándose en un puesto destacado. Había dejado de ser uno más de los que aspiran a abrirse paso en el siempre difícil mundo artístico.

Y desde entonces este gallego probó lo que antes para él no sucedía: que los reporteros se interesaran por su vida privada, sus amores, algo que lo descolocó, pues siempre había querido llevar una vida tranquila, para ser una persona igual que las demás al terminar su trabajo. Se convenció de que no era lo mismo ser obrero que un galán del cine y la televisión.

De convivir 15 años con una actriz a dejarla por otra

Javier Rey, de reconocido atractivo físico, tuvo ligues como es de suponerle, máxime siendo actor cada vez más conocido. La mujer de la que primero se enamoró en serio fue de la actriz canaria Iris Díaz, su pareja durante quince años, periodo en el que fueron padres de un varón, llamado Gonzalo, nacido en 2018. A poco de que tuvieran el niño, su unión se deshizo. Poco más tarde Javier encontró a Blanca Suárez como la mujer soñada. Y ya decíamos líneas más arriba cómo decidieron irse a vivir juntos, coladitos el uno por la otra.

Blanca Suárez, guapa actriz madrileña de treinta y siete años en la actualidad, ya destacaba junto a otras jóvenes de su generación. Del primer romance que tuvimos noticia fue en 2011 cuando rodando Los pelayos Miguel Ángel Silvestre la conquistó durante una temporada. Luego fue el cantante Dani Martín quien sostuvo con ella un breve idilio. Al que siguió otro más duradero con el actor Joel Bosqued. Rota esa relación entró en la vida de Blanca un seductor nato, Mario Casas, formando una atractiva pareja que dio mucho juego en las páginas rosas de las revistas. Hasta que este donjuán prosiguió su historial romántico y ella encontró en Javier Rey la pareja que hasta el momento le ha aportado más estabilidad que ninguna otra.

Como ocurre en tantas otras historias sentimentales, Blanca Suárez, ya con experiencia suficiente para distinguir de aquellos hombres que sólo van por la vida en plan superficial, creyó que el bueno de Javier Rey iba de listillo con ella, para pasar el rato. Nada de eso. Lo que no impidió que Blanca lo juzgara mal. En un podcast de Vicky Martín Berrocal, confesaba esto: "A mí Javier desde que se acercó a mí me pareció un imbécil".

Blanca Suárez supo rectificar a tiempo. Javier Rey no resultó ser quien ella pensaba. El día del cumpleaños del actor, el pasado 25 de febrero, Blanca lo sorprendió en las redes sociales con una fotografía tomada de su amado de cintura para arriba, mostrando una espalda de atleta. Le confesaba lo mucho que lo quiere.