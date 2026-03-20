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Christina Aguilera se lía en su concierto en México confundiéndolo con el estado de Nuevo México

El concierto se ha visto envuelto en polémica también por su corta duración.

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El concierto se ha visto envuelto en polémica también por su corta duración.
Christina Aguilera | Cordon Press

Christina Aguilera se ha visto envuelta en la polémica tras su reciente concierto en la Ciudad de México, donde parte del público expresó su descontento por la duración y el desarrollo del espectáculo. El concierto, celebrado en el Palacio de los Deportes, tuvo una duración aproximada de poco más de una hora, lo que provocó críticas entre los asistentes, quienes consideraron que el tiempo fue insuficiente en relación con el coste de las entradas y el estándar de giras internacionales.

Asimismo, algunos espectadores señalaron que el repertorio incluyó temas ya habituales en presentaciones anteriores, además de versiones abreviadas de varios de sus éxitos, lo que redujo la percepción de novedad en el espectáculo.

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Uno de los momentos más comentados se produjo cuando la artista cometió un error al dirigirse al público, al referirse a la ciudad como New Mexico, nombre de uno de los 50 estados de Estados Unidos. El lapsus se difundió rápidamente en redes sociales y generó reacciones divididas entre los seguidores.

A pesar de las críticas, otros asistentes destacaron la calidad vocal de la intérprete, subrayando su capacidad para mantener un alto nivel interpretativo sobre el escenario. El concierto reabre el debate sobre las expectativas del público en eventos de gran formato y la relación entre el precio de las entradas y la experiencia ofrecida.

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