Emma Watson fue un ídolo de la infancia de millones de niños, desde que la serie sobre Harry Potter comenzó a exhibirse a comienzos del nuevo siglo XXI, en el papel de Hermione Granger, la amiga del protagonista. Ocho fueron las películas de esa saga. Luego intervino en otras producciones cinematográficas, hasta que cansada de su popularidad y de ser siempre objeto de atención de la gente por aquel personaje, dijo ¡basta!, retirándose del mundo de la pantalla para ser modelo de firmas de la moda y la cosmética. Ha tenido bastantes amores, el último con un multimillonario mexicano.

Emma Charlotte Duerre Watson, hija de un matrimonio de abogados de Gran Bretaña, establecido en París, donde ella nació hace treinta y seis años (cumplirá uno más el próximo 15 de abril), no iba para ser niña prodigio del cine y la televisión. Pero resulta que cuando con nueve años figuraba en el cuadro de actores aficionados de la escuela donde estudiaba en Oxford, su profesora de teatro la recomendó a quienes realizaban unas pruebas para elegir a los intervinientes en la primera película de la serie: "Harry Potter y la piedra filosofal", en 2021. Entre un montón de niñas, Emma Watson fue elegida para el destacado papel de Hermione Granger. Tenía solo nueve años.

Fue tal el éxito que tuvo representando a ese personaje mágico, que siguió apareciendo en las secuelas sucesivas: "Harry Potter y el cáliz de fuego", "Harry Potter y la Orden del Fénix", y así hasta un total de ocho películas.

Se planteó dejar "Harry Potter"

Hay que comprender cuanto le sucedió, al interrumpir sus estudios escolares para ser actriz profesional, lo que no había pensado a su edad infantil. De manera que hubo de alternar "Harry Potter" con profesores particulares, lo que le suponía un considerable esfuerzo. Llegó a plantearse dejar la serie, pero existía un contrato de por medio y su familia medió para evitar problemas. Familia desestructurada hacía tiempo porque los padres de Emma Watson se habían separado, el progenitor se quedó en París y Emma voló con su madre y un hermano a Oxford, Gran Bretaña, donde siguió residiendo hasta que, ya adulta, hubo de viajar a Estados Unidos por razones relacionadas con su profesión.

Pasó por un periodo de incertidumbre sobre ese futuro profesional, hasta que acabó para siempre esa serie infantil que no sólo era seguida por millones de niños, sino que "Harry Potter" atrapó asimismo el interés de los adultos. Emma Watson se vio favorecida por una popularidad no deseada y mucho dinero. Se le calculaba en Inglaterra no hace mucho su capital, estimado en 26 millones de libras esterlinas.

Modelo publicitaria de grandes firmas

Ya concluidas las ocho películas sobre "Harry Potter", Emma Watson inició en 2011 su etapa de modelo, prestando su imagen y su nombre para publicitar cuatro campañas de Lancôme, a la que seguirían otras, para la firma Chanel, Burberry… Eran trabajos bien retribuidos que no le causaban los esfuerzos que hubo de realizar como actriz.

No obstante, como su nombre era recordado en la industria cinematográfica, en 2017 protagonizó "La bella y la bestia" y un par de años después un "remake" de Mujercitas", amén de otros filmes de inferior importancia. La revista "Empire" la había designado en esa década "La mujer más sexy entre las estrellas de la pantalla".

La lista de sus amores

No le faltaron amores a Emma Watson, comenzando por el financiero Jay Barrymore, siguiendo por el líder de una banda musical, George Craig, el actor Johnny Simmons, un colega de su Universidad de Oxford, Will Adamowicz, el mexicano Roberto Aguirre, el empresario norteamericano Leo Robunder, un tal Brandon Green, el investigador Kieran Brown… hasta llegar al presente, 2026, cuando se la asocia junto al multimillonario azteca Gonzalo Hevia Baillares, quien había dejado a la cantante Belinda para emparejarse con Emma Watson.

Como tiene mucho dinero no es extraño que el Fisco la investigara, apareciendo en la lista de morosos y supuestos defraudadores en los llamados "Papeles de Panamá", razón por la que fue investigada a fondo.

En 2022 aceptó la propuesta de la productora de "Harry Potter" para rodar una última película recordatoria del vigésimo aniversario del primer estreno de la serie. Vivió entonces emotivos recuerdos con sus antiguos compañeros. En 2023 se retiró definitivamente de la vida artística.