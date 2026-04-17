Christina Applegate, hospitalizada en Los Ángeles desde finales de marzo

La actriz estadounidense Christina Applegate se encuentra hospitalizada en Los Ángeles, según informó este viernes el medio TMZ. Fuentes con conocimiento directo de la situación aseguran que la intérprete fue ingresada a finales de marzo, aunque por el momento no ha trascendido el motivo exacto. La actriz lleva años enfrentándose a diversos problemas médicos.

Applegate fue diagnosticada de esclerosis múltiple en junio de 2021, una enfermedad neurológica que ha marcado profundamente su vida en los últimos años. Sin embargo, no está claro si su ingreso hospitalario está relacionado con esta condición.

La noticia llega poco después de que su compañera de podcast, Jamie-Lynn Sigler, anunciara el pasado 31 de marzo una pausa temporal en su programa conjunto MeSsy, alegando que ambas se encontraban realizando giras de presentación de libros. Sigler también convive con una forma recurrente de esclerosis múltiple desde hace más de dos décadas.

El representante de la actriz ha evitado confirmar los detalles sobre su estado de salud. En declaraciones a TMZ, afirmó: "No tengo comentarios sobre si está en el hospital o sobre cuáles son sus tratamientos médicos. Tiene un largo historial de problemas médicos complejos sobre los que ha sido notablemente transparente, como demuestra en sus memorias y en su podcast".

Recientemente, Applegate publicó sus memorias, You With the Sad Eyes, donde relata el impacto diario de la enfermedad en su vida. En el libro escribe: "Cuando me despierto, a menudo no puedo mover el brazo lo suficiente como para coger el vaso de agua de la mesilla o mi teléfono del cargador". Además, explica que su enfermedad la hace más propensa a infecciones, lo que la obliga a acudir con frecuencia a urgencias.

Por el momento, no se han dado a conocer nuevas actualizaciones sobre su evolución.