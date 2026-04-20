Boda sorpresa de José Coronado e Irene López tras dos años de discreta relación

El actor José Coronado ha contraído matrimonio con la actriz Irene López en una ceremonia privada, tal y como informa en exclusiva El Debate. La pareja se conoció durante el rodaje de la serie Entrevías en 2022 y desde entonces no se han separado.

Según ha podido saber este medio, el enlace tuvo lugar este fin de semana en un entorno idílico en las afueras de Madrid, rodeados únicamente por su círculo más cercano: familiares directos y un reducido grupo de amigos de confianza.

José Coronado, de 68 años, e Irene López Juárez, de 50, han formado un tándem sólido y estable a lo largo de los últimos años. Aunque ambos han sido muy reservados respecto a su vida privada, esta boda supone la confirmación definitiva de su compromiso y la consolidación de una historia que ha madurado lejos de la exposición pública.

Aunque José Coronado no habla de su vida privada, seis meses después de comenzar su relación sentimental con Irene, confirmó su noviazgo durante una promoción de una película. "Estamos muy a gusto juntos. Déjalo ahí", dijo entonces. Por su parte, Irene califica al actor en sus redes sociales como "mi todo".

Para el veterano actor, este paso representa un nuevo capítulo en una etapa vital marcada por la serenidad y el éxito profesional. Coronado, quien atraviesa un momento dulce en su carrera, ha encontrado en Irene a una compañera de vida que ha sabido integrarse perfectamente en su ritmo, lejos del ruido que conlleva la fama. Además, Irene está integrada en la familia y mantiene una excelente relación con los hijos del actor, Nicolás, nacido de su relación con Paola Dominguín, y Candela, de su relación con Mónica Molina, que estuvieron presentes en la boda.

La pareja no suele prodigarse en eventos públicos. Su última aparición fue el pasado mes de mayo, durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, donde el actor fue premiado por la Comunidad de Madrid.