La boda sorpresa de Alejandra Onieva y Jesse Williams en Chicago

La pareja de actores formada por Alejandra Onieva y Jesse Williams ya son marido y mujer. Tal y como anuncia en primicia la revista 'Hola', Alejandra Onieva (conocida por Alta Mar y por ser la hermana de Íñigo Onieva) y el actor estadounidense Jesse Williams (el inolvidable Dr. Jackson Avery en Anatomía de Grey) se han dado el "sí, quiero" en la más estricta intimidad.

Tras mantener un romance discreto que comenzó en 2024 durante el rodaje de la serie Hotel Costiera en la costa italiana y que saltó a la luz en septiembre de 2025 cuando fueron fotografiados paseando por las calles de Madrid y poco después en el Festival de Cine de San Sebastián, la pareja ha dado un paso decisivo en su relación y se han casado en Estados Unidos, concretamente en una ceremonia privada celebrada en Chicago, donde nació el actor, en la que todo indica que únicamente los familiares y amigos más allegados tenían invitación.

Alejandra Onieva y Jesse Williams en el Festival de Cine de San Sebastián

Un enlace que, tal y como apunta la revista, habría tenido lugar hace unos meses, en el que "Alejandra lució su anillo de compromiso y estaba feliz y guapísima".

Por el momento no ha habido confirmación oficial por parte de la pareja, ni tampoco de otros miembros de la familia como su cuñada Tamara Falcó o el hermano de Alejandra, Íñigo Onieva.

Con este matrimonio, Alejandra Onieva consolida su vida en el panorama internacional, tras haber mantenido anteriormente una relación con otro actor de Hollywood, Sebastian Stan. Por su parte, Jesse Williams abre un nuevo capítulo tras su mediático divorcio de Aryn Drake-Lee.