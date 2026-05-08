Los detalles de la boda de Paco Arango con Begoña Aguilera

Paco Arango, fundador de Fundación Aladina y que realiza una extraordinaria labor mejorando la estancia hospitalaria y apoyando a miles de niños y familias afectadas por el cáncer, se casa este fin de semana con la bilbaína Begoña Aguilera.

Aguilera, de 43 años y Paco Arango, de 60, se conocieron hace dos años gracias a una de las personas de confianza de Paco en la Fundación Aladina, y desde entonces no se han separado.

La celebración, a la que acudirán 300 personas entre amigos y familiares llegados desde Bilbao y México, tendrá lugar este sábado 9 de mayo en un antiguo taller de Alcobendas reconvertido en un espacio de diseño La Industrial de La Blonda. Tal y como ha manifestado el novio, no habrá exclusiva de la boda.

Paco Arango con la infanta Elena, colaboradora de la Fundación Aladina

Asimismo, en vez de la tradicional lista de bodas, Paco y Begoña prefieren que sus invitados hagan una donación a la Fundación Aladina, la Fundación que creó Arango en 2005, para poder construir pronto el proyecto de 'La Casa Aladina'. En cuanto al dress code para los invitados, los chicos con chaqueta pero sin corbata y las chicas arregladas.

Siempre reservado con su vida privada, Paco Arango no ha ocultado en diferentes entrevistas la felicidad que vive junto a Begoña Aguilera, una financiera vasca que participa activamente y está muy involucrada en la Fundación. Su presencia es habitual en los eventos que organiza, como el tradicional mercadillo navideño o la presentación, el pasado mes de febrero, del libro Si no crees en Dios te doy su teléfono, donde acompañó a quien será su marido a partir de mañana sábado.