Pedro Pascal, actor de 'Juego de Tronos' y 'Narcos', esconde su vida sexual

El chileno Pedro Pascal, nacionalizado norteamericano, debe su éxito internacional a varias series de televisión, y dos en concreto, Juego de Tronos, donde personificaba al príncipe Oberyn Martell, y en Narcos a Javier Peña. Pero también en el cine tuvo en el año 2000 otra buena oportunidad que le brindó Ridley Scott en la secuela de Gladiator, donde encabezaba el reparto. Dado su éxito, la revista Time lo declaró no hace mucho "una de las cien personas más influyentes del mundo".

Su verdadera identidad es la de José Pedro Balmaceda Pascal, hijo de un médico al que le gustaba mucho el cine, tanto que a éste lo llevaba de la mano desde que tenía tres años a ver toda clase de películas, lo que sin duda influyó en él para que, de mayor, no dudara en ser actor.

Se considera un nómada pues sin haber cumplido un año de vida su familia hubo de exiliarse desde Santiago de Chile, huyendo de la dictadura de Pinochet, el general que gobernó el país con mano dura desde 1973 hasta 1990. El primer destino de los Pascal fue Dinamarca, para poco después dar otro salto, a California, que es donde ya Pedro y los suyos estabilizaron su vida. Allí, en Hollywood, Pedro Pascal se introdujo en los estudios de cine y televisión; en la actualidad ha preferido vivir en Nueva York. Cuando el actor tenía veinticuatro años sufrió una tragedia familiar: su madre, Verónica Pascal, se quitó la vida.

Pedro Pascal en Gladiator II

Hay dos series televisivas, entre otras, en las que Pedro Pascal ha tenido, y tiene, papeles decisivos en su carrera: The Last of Us, que lleva en antena dos temporadas, y de la que se ha comercializado un videojuego, y The Mandalorian, con secuelas.

Entusiasta del cine de Almodóvar tuvo la satisfacción de rodar a sus órdenes el cortometraje Extraña forma de vida.

Le espera uno de estos días un acontecimiento: la presentación en el Festival de Cannes de su película Eddington, un western encabezando el reparto junto a Joaquín Phoenix y Emma Stone.

Los galanes como Pedro Pascal despiertan en sus admiradores, sobre todo ellas, la curiosidad de conocer su vida íntima, que protege, a sabiendas que no quiere desengañar a las mujeres enamoradas de él en la pantalla. Ha jugado a enamorarse de algunas de las actrices con las que ha trabajado, por ejemplo dejando que se especulara con su buena amistad con Jennifer Aniston. Al final, desenmascarado, no ha tenido más remedio que admitir que, en todo caso, sigue enamorado de ella, pero platónicamente.

Aunque nunca ha confirmado ni desmentido su orientación sexual, parece que mantiene una relación con un director llamado Rafael Olarra. Reporteros gráficos los captaron juntos, abrazados, por las calles de la Gran Manzana. La discreción que ha llevado hasta la fecha Pedro Pascal no ha sido otra que, por un lado, mantenerla evitando cualquier chismorreo; pero también por no desilusionar a las muchas mujeres que lo admiran.

Hace un año, cuando cumplió los cincuenta, se le ocurrió en una fiesta ponerse a bailar con uno de sus amigos invitados, Miguel Ángel Silvestre. Pedro lo piropeó, llamándolo guapo en público sin rubor alguno, y diciendo que el alicantino tiene "el cuerpo de un superhéroe". Grabada la escena en imágenes, el vídeo se hizo viral. Con la fama de conquistador que arrastra el galán de Velvet, no parece que le beneficie que ese vídeo siga siendo contemplado en Instagram. O a lo mejor sí, quién sabe.