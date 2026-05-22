La defensa de Jonathan Andic prepara una nueva declaración

Existe enfado de Francisco y Cayetano Rivera después de que, según Sandra Aladro, Kiko Rivera se haya llevado de Cantora siete cabezas de toro, entre otros objetos de la herencia de su padre en varias furgonetas. Serían siete cabezas de toro que se repartieron en el testamento de Paquirri.

Ajla Etemovich se ha separado de Jota Peleteiro, quien se tatuó la cara de Jessica Bueno en el pecho. En el momento en que rompieron, lo tapó sustituyéndolo por la cara de un mono. Por lo visto, Peleteiro estaría haciendo vida de soltero y paseando con una rusa y una brasileña. En su Instagram, Ajla reivindica la libertad.

Para el director de Es la Mañana de Federico, el caso Jonathan Andic "afecta a la manera en que se presenta a la justicia ante la opinión pública". En cuanto a las últimas novedades del caso, minutos después de la caída, aparecieron dos senderistas que asistieron a Jonathan, que se encontraba en estado de shock justo después del accidente, y que nunca fueron llamados a declarar con la excusa de que no vieron el accidente.

La juez de Martorell apuntó en su auto que Andic "expresa su voluntad de volver a colaborar con la justicia cuando su abogado haya podido analizar la causa, que consta de más de 1.400 folios". De momento, Jonathan volverá a declarar ante la juez para hacer frente a las conclusiones de los Mossos que su defensa considera "inexactas y sesgadas"

La Vanguardia habla de lo "exquisita" que ha sido la investigación, y que por eso no se han producido filtraciones a la prensa. Lo que no se entiende es por qué se están filtrando ahora. La familia Andic ha creído siempre en la inocencia de Jonathan, y la mantienen.

Rocío Martín continúa sin tener noticias de Omar Montes. Quiere que la dejen tranquila y dejen de atosigarla con peticiones para que no aparezca en los medios de comunicación. Rocío cree que le están asesorando mal.