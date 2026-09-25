Francisco Rivera y Kiko firman (de momento) la pipa de la paz

Aldara Falcó, hermana de Tamara Falcó ha sido una de las estudiantes de la Universidad norteamericana de Harvard que ha puesto en aprietos a Pedro Sánchez, donde no han faltado preguntas sobre la corrupción en España; los casos en los que están envueltos su esposa, Begoña Gómez, y su hermano; el Caso Pegasus, o la posición de nuestro país en lo relativo a Venezuela o el Sáhara y el hackeo de Marruecos. Aldara es hija de Fátima de la Cierva y Carlos Falcó, marqués de Griñón, y hermanda de Duarte. A pesar de su origen, Aldara ha conseguido mantener su vida lejos de los medios de comunicación.

Expectación por lo que pueda contar Belén Esteban esta noche en 'De Viernes' donde no se va a callar nada. De momento hemos podido ver un adelanto sentada sobre una butaca que casi es un trono y vestida de rosa y verde, deja claro en 20 segundos a qué viene. "¿Por qué no cuenta la historia el hombre invisible"? "Si quiere guerra, va a haber guerra". "Mi hija me ha dado autorización, que quede muy claro. Me da pena que entre hermanas no se hablen, porque es mentira lo que cuenta Julia. No tiene relación con su hermana".

Según el portal Informalia, habrá una comunicación en directo con Andrea. Algunas fuentes aseguran que se va a embolsar 150.000 euros. Sobre Julia Janeiro ha declarado que "es una chica muy simpática y dicharachera. A lo mejor le tengo que dar las gracias de los 26 años que llevo en televisión", dice con sorna.

Conmoción en el panorama rosa después de que ayer por la tarde Francisco Rivera publicase una foto en la que posa con su hermano y dos de las famosas cabezas de toro robadas de Cantora, un poco polvorientas, lo que supone el golpe definitivo a Cayetano con una foto fraternal junto a un selfi con Kiko Rivera

Tres décadas después, los famosos enseres que pertenecieron a Paquirri se reparten entre sus hijos. Paquirrín pasa su brazo sobre el hombro de su hermano con el texto: "Gracias Kiko. Después de años, de perder la ilusión de tener algo de Papá. Esto dice mucho y muy bueno de ti. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Estarán en un lugar especial. Papá, hoy está más feliz". Con este gesto ¿quieren firmar por fin la pipa de la paz o Francisco, que no da puntada sin hilo, le mete a su hermano Cayetano, con el que está peleado, un tremendo rejón?

Omar Montes tendrá que pagar 2.000 euros de pensión a su hijo mayor. Aumenta la cuantía de 450 a 2.000 euros más actualizaciones del IPC. Además, los gastos extraordinarios correrán a cargo de Omar Montes en exclusiva, así como la contratación de un seguro privado para su hijo.