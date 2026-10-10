Beatriz Trapote rompe a llorar con la inesperada llamada en directo de Juls Janeiro

Beatriz Trapote se sentaba en el plató del programa ¡De Viernes! de Telecinco para responder a Belén Esteban tras su reaparición en Mediaset y repasar en profundidad la compleja actualidad del clan Janeiro. A lo largo de una intervención cargada de revelaciones sobre la relación con su cuñada María José Campanario, su postura ante Jesulín de Ubrique y los duros episodios vividos con Carmen Bazán, la periodista sorprendía al desvelar las conversaciones previas mantenidas con su propio entorno: "María José Campanario y Juls me apoyan. Me han dicho que cuente mi verdad y que sepa que están conmigo, que es algo importante; han sido 20 años".

En relación con las controversias de las últimas semanas, no dudó en abordar el sonado episodio del vestuario, cuando puso en cuestionamiento la alimentación de Belén Esteban tras decir que le molestaba la faja, y pedir disculpas públicamente, reconociendo que "mi comentario sobre la faja fue desafortunado, no fue con mala intención, creo que a Belén no le ha sentado mal", ampliando así lo sentido tras compartir unas breves palabras al finalizar su anterior intervención.

En su relato sobre las dinámicas y desavenencias familiares que arrastra el apellido, hizo hincapié en el distanciamiento con la hija mayor de Jesulín y las discrepancias existentes en torno a sus estancias en Ambiciones, remarcando taxativamente: "He hecho todo lo posible para que su hija forme parte de la familia. Tengo una conversación fluida y no es contestar por educación; me consta que María José intenta también un acercamiento y no lo facilita".

En cuanto al profundo malestar que ha salpicado a la matriarca del clan, Trapote analizó las secuelas de la exposición mediática afirmando que "el mayor sufrimiento de Carmen Bazán ha sido el circo mediático", añadiendo conmovida que "a día de hoy lo sigue pasando mal, me escribe cada día diciendo que quiere una buena relación; nunca he visto a su hijo que le recrimine a Carmen Bazán tener una buena relación".

De igual modo, quiso despejar cualquier duda referente a la supuesta incomodidad del torero ante los lazos que mantienen con su primogénita, garantizando que "Jesúlin no se va a meter si tenemos relación con su hija. Mi objetivo no es crear una guerra con Belén, es transmitir la realidad; Jesús tiene su relación y no se va a meter en la de los demás, cuando invito a su hija soy la primera que se lo digo".

Asimismo, desmintió categóricamente los rumores de tensión mantenida durante años con María José Campanario: "Nunca he tenido mala relación con María José. En mis redes jamás he sacado una foto y no me meto en ningún tema, como mucho ha habido cosas que no le hayan gustado; Víctor cuenta con sus hermanos y nunca se ha roto la relación entre ellos".

Sin embargo, el eje central y el momento de mayor intensidad emocional de toda la noche se vivió al abordar la figura de Juls, a quien la periodista dedicó una mirada llena de cariño y preocupación justo antes de que la propia joven decidiera romper su silencio en directo. Trapote rememoró con angustia la dureza de los inicios de su propia historia de amor con Víctor Janeiro allá por 2007, confesando con lágrimas en los ojos: "Dejo mi profesión por amor a mi marido. No quería que afectara a mi relación; todo fue muy negativo y doloroso, salía del plató llorando con 25 años y no creo que tampoco sea justo, fue una época muy dura, he hecho todo lo posible para una buena relación y es muy difícil".

Dirigiendo su mirada a cámara, quiso enviar un rotundo mensaje a la hija mayor del diestro al declarar que "no quiero guerras con Belén Esteban, ni la corona. Es ella la que tiene que contar su historia; mi postura es, de verdad, muy dura, creo que mi sobrina mayor necesita sanar y esto no está ayudando en absoluto".

Instantes después, rota de emoción al considerar cómo la joven afronta el foco mediático, la invitada ensalzaba públicamente la entereza de Juls exclamando: "Juls, me sorprende tanto la madurez que tiene con 23 años; sé que lo ha pasado muy mal, lo he visto, la he visto llorar, sufrir, tapando muchas cosas para tener una buena relación con su hermana y no ha podido ser".

La llamada de Juls

Fue justo en ese instante, viendo a Beatriz al borde del llanto en la pantalla, cuando Juls sorprendió a todos los espectadores realizando una emotiva llamada telefónica al programa para arropar a su tía. La influencer pronunciaba en directo unas palabras que derribaron cualquier atisbo de frialdad: "Me sabe muy mal verla llorar así porque no se lo merece. Viendo lo pasado solo quería llamarla para decirle que la apoyo, que no llore que está muy guapa y me encanta el maquillaje que lleva", añadiendo cariñosamente con respecto a los recuerdos compartidos de su infancia que "la quiero mucho; el chocolate con churros me lo tomo yo con ella".

La inesperada llamada telefónica desató una tremenda marejada emocional en plató que reforzó visiblemente la complicidad entre ambas. La colaboradora reaccionó profundamente conmovida ante las muestras de afecto de su sobrina, evocando los orígenes de su estrecho vínculo: "La conocí cuando tenía 4 añitos y ella despertó mi instinto de maternidad, siempre ha sido especial".

Acto seguido, la periodista confesó el alivio que le provocaba este respaldo público en un momento tan complejo: "No os podéis ni imaginar. Como le dije, respeté su momento porque lo necesitaba, es muy positivo que ahora tengamos el especial acercamiento y las dos unidas".

Trapote reveló incluso detalles de la intimidad de su día a día, señalando que la complicidad con la joven se ha consolidado definitivamente tras cumplir esta la mayoría de edad, hasta el punto de confesar ante los espectadores que "la tengo en el móvil como 'sister', mi hermana", en referencia a las constantes y extensas conversaciones que intercambian a través de mensajes.

Reviviendo la trayectoria de la joven desde el anonimato hasta el escrutinio público, Beatriz rememoró los miedos compartidos: "Tengo presente todos los momentos que he pasado con ella, además en la última conversación me lo decía; me decía que necesitaba su tiempo, que ha estado alejada y que lo había pasado mal. Cuando cumplió los 18, imaginad también la vida de una persona famosa conocida tanto como es Jesús y María José, el pensamiento de qué iba a pasar con ella; la apoyo y estaré aquí a muerte".

Finalmente, entre lágrimas y con el pecho encogido tras escuchar en vivo el respaldo incondicional de la familia Janeiro, la periodista culminó su rotunda declaración de amor y protección hacia la joven con un sincero deseo para su porvenir en la televisión: "La apoyo y estaré aquí, es su verdad. Que no sufra y que es su verdad, es su momento y ahora ella es joven, que ahora sea ella la reina".