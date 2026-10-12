La otra versión de las guerras jesulínicas: hablan los Ubrique

En una jornada marcada por el Día de la Fiesta Nacional, Beatriz Trapote volvió a televisión para ajustar cuentas con Belén Esteban. A nuestros colaboradores les dio la sensación de que los colaboradores estuvieron muy críticos con Trapote, sin apoyos, y eso que fue bastante respetuosa en todo lo que comentó.

La mujer de Víctor Janeiro comenzó asegurando que la relación con Andrea Janeiro "es fluida y de cariño". "Hay una conversación fluida, pero empiezo yo siempre la conversación. Cuando ella sí me escribe es cuando yo hablo del cáncer de mi padre, y me escribe", explicaba Beatriz. "La he invitado a mi boda, bautizo de mis hijos... he hecho todo lo posible para que Andrea forme parte de mi vida, pero no ha... Andrea quiere un acercamiento con la familia, pero se lo oculta a su madre". En la entrevista tendió la mano a Andrea, y defendió a Julia Janeiro, que llamó al programa.

Kiko Rivera ha vuelto a hacerlo. Ha puesto un contador para anunciarnos que publica un disco y que será el primero de su carrera. Bajo el nombre de Volver a sentir, este primer álbum de estudio pretenderá recoger sus vivencias más personales.

Bertín Osborne ha acudido de riguroso chaqué a la boda del productor Miguel Sierralta y la artista Alicia Banquez, enlace al que ha acudido con su "pareja de hecho", el Turronero. Sobre Sofía ha comentado: "No quiero desmentir ni tampoco tengo que decir nada. Es mi vida privada y no tengo que compartirla con nadie", ha afirmado categórico. Ha solicitado que las preguntas tengan que ver con su actualidad profesional, y no con su vida amorosa. "Si algún día tengo una relación que quiera hacer pública, lo haré encantado. Soy un tío soltero y libre, puedo hacer lo que me dé la gana".

Gonzalo Caballero ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas para participar en el homenaje al doctor Máximo García Padrós, cirujano jefe del coso madrileño durante seis décadas. Pero le han preguntado por Vickyfede, con la que tuvo un romance en 2019. "La verdad, me da un poco igual, ¿no? Ni la sigo, ni sé nada de ella, ni quiero saber nada de ella, y no puedo decirte por qué no sé nada de ella".

La respuesta más llamativa ha llegado al preguntarle si se siente orgulloso de la relación que mantuvieron. "La verdad, no me siento muy orgulloso de ello".