Cayetano Rivera entrena duro para responder a su hermano Francisco

Roberto Torretta reunió a sus amigos para presentar su última colección, a la que rostros conocidos como Verónica Mengod, Alejandra Martos, La Ordenatriz, Ana García Siñeriz, Marta Robles, Patricia Cerezo o Imanol Arias acudieron ayer a apoyarle.

Victoria Federica está promocionándose en redes sociales. Ha pasado de ser anodina a ser una auténtica estrella. Va a decorar una de las Meninas de la Madrid Gallery en su novena edición. Participa en esta iniciativa solidaria con una pieza llamada La regata que se exhibirá en una calle de Madrid desde el 15 de noviembre. La suya, concretamente, estará en el 34 de Serrano, en la puerta de Loewe. Su diseño es azul y está adornado con un velero y varios barcos. Ella misma ha colgado en redes el proceso creativo.

Cayetano Rivera planea su vuelta a los ruedos. El torero podría reaparecer en las plazas el próximo 27 de febrero, como parte de un cartel benéfico del que también forma parte Javier Conde, uno de los promotores del evento, y en el que también podría participar Enrique Ponce. El festival se celebrará en la plaza de toros de La Malagueta, en Málaga. Tienen hasta el próximo viernes, 20 de noviembre, para dar una respuesta. Pero parece que a Cayetano la idea le hace mucha ilusión.

Se trata de un festival que tiene una motivación solidaria: se rendirá homenaje a Ricardo Ortiz, el malogrado matador que falleció el pasado 2 de abril tras ser corneado por un toro mientras realizaba labores de corralero en este mismo coso. Esto no significaría en absoluto su vuelta a las plazas, pero sí supondría un paso muy importante para su carrera y para todos los que han dudado de su valía como matador, entre ellos su hermano Francisco. Ahora queda por ver si aceptará la propuesta y se vestirá de nuevo de luces, algo que gustará tanto a sus seguidores como a los medios rosas.

Asraf Beno ganó Supervivientes All Stars 3 y se ha llevado el cheque de 50.000 euros del concurso, mientras que Omar Suárez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal se quedaron a las puertas de la final. El programa ha sido en Honduras, país al que han viajado los familiares de los finalistas: Isa Pantoja, pareja de Asraf; Beatriz Trapote, esposa de Víctor; Mica, abuela de Omar; y Héctor, hermano de Yola. Rosa Benito fue expulsada antes de la final y no dudó en confesar que había momentos en los que "no se reconocía" por sus comentarios.

La oleada de robos a casas de famosos no sucede solo en España. Los últimos que han sufrido el asalto en su mansión son Elsa Pataky y Chris Hemsworth, que en la madrugada de este miércoles fueron asaltados por cuatro encapuchados armados con cuchillos que entraron en la propiedad y se llevaron un coche y dos camionetas. Lo más increíble de todo es que la familia estaba dentro, pero no se enteró absolutamente de nada. Al parecer, Elsa se despertó al escuchar los ladridos de sus perros, pero tiene buen sueño y volvió a quedarse dormida. Fue al día siguiente, al revisar las cámaras de seguridad, cuando se dieron cuenta de que los ladrones se habían paseado por el recinto con total impunidad.