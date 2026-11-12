Asaltan la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth mientras dormían con sus hijos

Elsa Pataky y Chris Hemsworth han desvelado que la pasada madrugada del 11 de noviembre sufrieron un robo en su mansión en la costa de Byron Bay, Australia.

Según han informado medios australianos, el suceso se produjo cuando ambos se encontraban durmiendo en la casa junto a sus tres hijos. La actriz y modelo española habría confesado que se despertó durante esa madrugada en torno a las dos al oír a sus perros ladrar, pero que volvió a dormirse. No fue hasta que revisaron las cámaras de seguridad al día siguiente cuando vieron a los intrusos entrar en la propiedad encapuchados y armados.

Los ladrones se dirigieron al garaje y allí robaron tres coches: un BYD, un Ram y un Ford Raptor. Al ver las imágenes fue cuando decidieron contactar con la policía que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y dar con los fugitivos.

Horas después aparecían dos de los tres vehículos en pueblos a una y dos horas de la vivienda de los actores, Coraki y Tabulam respectivamente, y el tercero sigue en paradero desconocido. Pese a la situación, ambos aseguran que la zona donde residen sigue siendo un lugar tranquilo sin conflictos y dan gracias a que todo haya quedado en un susto.

Pero este caso de robo en la vivienda de unos famosos no es un hecho aislado. En los últimos meses han sido muchas las noticias de este tipo que se han dado, en ocasiones, con peor final, como es el caso del futbolista Sergio Rico y su mujer Alba Silva, a quienes sorprendieron en su vivienda unos asaltantes a punta de pistola llevándose un botín de hasta 600.000 euros el pasado octubre.

En España, la Guardia Civil investiga ahora al posible delator de las casas de los famosos a los ladrones en la zona de Sevilla donde, además de futbolistas, otros famosos como Rocío Osorno también sufrieron estos altercados. Por suerte para la diseñadora, los ladrones, al toparse con ella en el establecimiento y ver que estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad, huyeron del lugar.

Por otro lado, en Madrid, el defensa del Real Madrid Éder Militao sufrió también un robo en su vivienda de La Moraleja a finales de octubre mientras se encontraba en Barcelona jugando el famoso Clásico junto con su equipo.