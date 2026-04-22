Elsa Pataky deslumbra en Madrid y desvela sus planes de futuro con Chris Hemsworth

Elsa Pataky ha acaparado todas las miradas en su esperado regreso a Madrid. Con un espectacular minivestido joya del diseñador Zuhair Murad, la intérprete ha brillado con luz propia durante la presentación de la nueva serie de la plataforma SkyShowtime, El homenaje. El evento, celebrado este martes en el céntrico Círculo de Bellas Artes, contó con la presencia de gran parte del elenco de esta esperada ficción, en la que comparte pantalla con figuras destacadas como Ángela Molina, Miriam Giovanelli o Juana Acosta.

Durante su paso por el photocall, la protagonista no ha ocultado su alegría por volver a pisar suelo nacional. "Estoy encantada de estar de nuevo en España y de disfrutar con mis amigos", ha asegurado con una amplia sonrisa. Para la artista, el equipo de actores se ha convertido en "una familia", por lo que valora enormemente la oportunidad de compartir momentos otra vez juntos. "Volver a mi país siempre me hace feliz", ha recalcado ante los medios de comunicación congregados.

Sin embargo, la velada también ha tenido un tinte de nostalgia y emoción al recordar a Eusebio Poncela, fallecido el pasado mes de agosto a causa de un cáncer. La madrileña ha confesado que el tramo final del rodaje fue "muy duro" debido al delicado estado de salud del veterano actor. Según ha relatado, él mismo era consciente de su situación y se propuso terminar el proyecto "como sea". Tras unos días ingresado en el hospital, el intérprete regresó al set para concluir sus escenas con sus últimas fuerzas, un gesto de profesionalidad que dejó una huella imborrable en todo el equipo, que albergaba la esperanza de que lograra recuperarse de la grave enfermedad.

El vínculo entre ambos traspasó la pantalla, ya que Poncela interpretaba a su padre en la ficción. "Me llevo un gran recuerdo para mí porque me siento como su hija también", ha afirmado la actriz, destacando que su compañero la animó muchísimo y siempre conseguía hacerla reír. En este sentido, ha reconocido sentirse "afortunada" de haber podido compartir con él sus últimos momentos vitales y su inmenso talento actoral en esta etapa final de su carrera.

El rodaje de esta producción le permitió residir durante varios meses en nuestro país junto a sus tres hijos, India Rose, Tristan y Sasha, fruto de su matrimonio con la estrella de Hollywood Chris Hemsworth. Aunque los menores están "encantados" de pasar temporadas aquí, la actriz descarta por el momento una mudanza definitiva a su ciudad natal. Según ha explicado, la adaptación a una gran urbe resultaría "complicada" para unos niños acostumbrados a crecer en plena naturaleza en Australia, pasando el día al aire libre, surfeando y disfrutando de la playa, por lo que sentirían que la capital "les encierra".

No obstante, la intérprete no cierra la puerta a un traslado en el futuro, cuando sus hijos alcancen la etapa adulta. "A mi marido le encanta España", ha revelado con entusiasmo, asegurando que ambos planean pasar largas temporadas en nuestro país más adelante y desvelando que lo que más disfruta el protagonista de Thor es la gastronomía nacional.