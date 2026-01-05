Chris Hemsworth y Elsa Pataky: Navidad de lujo entre Fiji y la bahía de Sídney

Los actores Chris Hemsworth y Elsa Pataky han disfrutado de un periodo festivo que ha aunado el descanso en parajes exóticos con importantes celebraciones personales. El destino inicial fueron las islas Fiji, un entorno de playas turquesas donde la familia aprovechó para desconectar.

En dicho escenario conmemoraron su 15º aniversario de boda el pasado 26 de diciembre. Las imágenes difundidas muestran a la pareja en compañía de sus tres hijos, disfrutando de un clima veraniego y actividades marítimas propias de estas fechas en el hemisferio sur.

Posteriormente, se trasladaron a Australia para recibir el 2026. A bordo de una embarcación en la bahía de Sídney, concretamente desde el Sydney Harbour Bridge, contemplaron los tradicionales fuegos artificiales rodeado de allegados, incluyendo a Liam Hemsworth.

Lejos de los focos de los rodajes, las estampas compartidas priorizan la vida familiar y el ambiente festivo, consolidando su imagen como una de las parejas más estables del panorama cinematográfico.