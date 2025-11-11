Elsa Pataky: "En Nochevieja, desde Australia, vemos las campanadas de la Puerta del Sol"

Elsa Pataky está de nuevo en España para presentar su nuevo proyecto personal más saludable "Forever by Elsa Pataky" un complejo nutricional, dirigido a las mujeres, con el fin de que puedan encontrarse en una forma física al igual que ella. Un suplemento que contiene ingredientes como el magnesio, proteína, creatina o probióticos entre otros y que se elaboran en el laboratorio Longevitas al que también pertenece el que fuera futbolista vasco Aitor Ocio. Sobre cómo surge la idea, Elsa explica que "complementaba mi alimentación y el deporte con lo que cogía de aquí y de allá, pero al final y después de mucho pensarlo y dos años de trabajo, he querido lanzar mi propia gama donde reúno todo lo que sé que nos va a hacer bien.

La actriz, que no puede estar más guapa, eligió para la ocasión un traje de chaqueta de color crudo, combinado con un bustier de encaje que fue todo un acierto. "Como es sabido, porque siempre lo cuento, me gusta cuidarme y dedico varias horas al día a hacer deporte, hago pesas, entre otros entrenamientos y eso hace que me mantenga muy bien".

Ya está toda la familia pensando en la Navidad, unas fechas que les gusta mucho celebrar. "Seguramente nos quedaremos en Australia, y nos juntaremos con toda la familia. A pesar del tiempo que llevo viviendo allí, pasar esas fiestas en la playa me sigue resultando raro. Lo que sí hago siempre es ver las campanadas de la Puerta del Sol. A los niños también les gusta y cuando venimos a España no perdonan el jamón" comentó.

En cuanto al tema profesional, según explicó cuando se le preguntó, Elsa está contenta con lo que ha rodado en España y en breve empezará el rodaje de una película junto a Jessica Alba. También tuvo un recuerdo muy cariñoso para el recientemente desaparecido Eusebio Poncela, con el que trabajó en la serie "Matices" de la que parece que habrá segunda temporada. "Lo recuerdo con mucho cariño, en nuestra última conversación, le dije que me gustaría volver a trabajar a su lado. Aprendí mucho de ese rodaje, y me llevé un gran disgusto cuando falleció y sentí no haber podido venir al estar tan lejos de España", confesó muy emocionada.

Elsa contó que está muy pendiente de todo lo que acontece en España, pero al preguntarle si piensa leer el libro de memorias de Don Juan Carlos, no mostró ni el más mínimo interés. Sobre sus deseos para 2026, confiesa que "creo que hay que ser feliz, buscar lo positivo de todas las cosas y olvidarnos de la parte dramática y de todos los problemas".