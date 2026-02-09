La vida salvaje de los hijos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia: descalzos y lejos de Hollywood

Chris Hemsworth y Elsa Pataky siguen siendo una de las parejas más estables y queridas de Hollywood. Él continúa ligado a grandes producciones de acción tras su consolidada carrera como estrella gracias al universo Marvel además de otras de sus grandes producciones, como su reciente paso por España para presentar Ruta de Escape. Ella, por su parte, mantiene proyectos interpretativos y colaboraciones publicitarias, además de su faceta empresarial. Ambos combinan sus carreras con una vida familiar muy alejada de los focos, instalada desde hace años en Australia.

Casados desde el 25 de diciembre de 2010, cuando se dieron el "sí, quiero" durante unas vacaciones en Indonesia, han formado una familia con tres hijos: India Rose, de 13 años, y los gemelos Sasha y Tristan, de 11. Precisamente por ellos tomaron la decisión de dejar atrás el ritmo de Hollywood para apostar por una vida más tranquila y centrada en la familia.

Desde 2015 residen en Byron Bay, (Australia, país natal del actor) una localidad costera de Nueva Gales del Sur conocida por su ambiente surfero y sus paisajes naturales. Según explicó el propio Hemsworth en People, se trata de un lugar donde "parece verano todo el año".

La mudanza en un principio no fue sencilla para la actriz, pero terminó convencida por los argumentos de su marido: mejor calidad de vida, contacto con la naturaleza y un entorno ideal para criar a los niños. Allí viven en una amplia propiedad que incluye, según cuenta el actor, "una granja con caballos", donde sus hijos "practican surf, pescan y andan en moto todo el día". Son planes que comparten en familia, porque ambos hacen "prácticamente lo mismo" y consideran que ese tiempo juntos es lo que hace especial su rutina.

El contacto con el entorno natural es uno de los pilares de su estilo de vida. "Se trata simplemente de disfrutar de la naturaleza", explica Elsa, que asegura estar en contacto con ella "todo el tiempo". Ese ambiente relajado ha marcado incluso las costumbres de la casa, donde todos suelen ir descalzos. Por eso, reconoce, no son demasiado aficionados a las grandes ciudades: "Es difícil para nosotros como familia, porque básicamente vivimos al aire libre".

Un matrimonio que también ha superado crisis

Aunque su vida en Byron Bay es tranquila, España sigue siendo un lugar clave para la familia por las raíces de la actriz madrileña. Cada verano regresan para que sus hijos mantengan el vínculo con el país. "Me gusta que estén aquí una temporada y escuchen y hablen español, que se empapen de las tradiciones y la cultura españolas", explicó Elsa para la revista HOLA, aunque para el actor, el español sigue siendo una asignatura pendiente.

Pese a la imagen de estabilidad, la pareja reconoce que su relación ha pasado por momentos complicados. Esas crisis, aseguran para la publicación, les han ayudado a replantearse prioridades y reforzar su unión. "El matrimonio es un trabajo constante, y de las crisis se aprende muchísimo. Cuando llevas tantos años hay que invertir tiempo para seguir creciendo juntos", afirmó la actriz a la misma publicación.