Raphael ya se encuentra en su casa de Madrid después del susto del domingo: el artista tuvo que suspender un concierto en La Coruña a unos minutos de empezar. Ayer recibió el alta y reapareció ante las cámaras sonriente, pero no quiso dar explicaciones. Antes había publicado un comunicado en redes sociales. Al parecer sufrió taquicardias y una subida de tensión y fue trasladado al Quirón de la provincia. Allí permaneció ingresado en observación.

Su hija Alejandra explicó que "no había sido ningún susto, sino todo dentro de lo que le puede pasar a cualquier persona", insistiendo en que "está todo bajo control y todo bien". Además, desmintió que hubiese pedido el alta voluntaria.

Mientras, en la fiesta de los 40 principales, Aitana, Lola Índigo o Rosalía se han convertido en las sucesoras de los actores de "la ceja" con sus declaraciones. Mientras que Aitana señaló que "es súper importante ir a votar, no podemos dejar que nadie decida por nosotros nuestro futuro, Rosalía afirmó que "creo que es verdad que es un momento delicado y ojalá que todo vaya a mejor, porque hace falta, yo creo",

Tita Thyssen vendió La Martha McKeen de Wellfleet de Edward Hopper por 43 millones de euros en una subasta celebrada este miércoles 18 en la Sala Sotheby's de Nueva York. Se trata de un óleo sobre lienzo que el barón regaló a Carmen para su colección privada y que le dará efectivo a la baronesa.

En LOC, este sábado María Eugenia Yagüe explicaba el motivo de la venta: la baronesa se está "descapitalizando" porque en algunos pagos no llega a fin de mes. Parece que necesita dinero en efectivo para hacer frente a los gastos que generan sus residencias, así como para ayudar a su hijo Borja, que tiene pendiente una deuda de 5 millones de euros con el MoraBanc de Andorra por un crédito impagado por un préstamo hipotecario de su casa allí por el que acabó denunciado en los Juzgados del Principado. Asimismo, Borja paga 35.000 euros mensuales por el alquiler de su casa en La Finca.

Como ha conocido la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, el pasado 2 de noviembre Borja, Blanca Cuesta y cuatro de sus hijos volaron desde Nueva York a Madrid en un avión de Iberia, todos ellos en turista. Venían de ver a Sasha, el primogénito, que estudia en EEUU