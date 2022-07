Emma García despide 'Viva la vida': "Habéis estado en uno de los momentos más difíciles de mi vida"

Emma García entonó un emotivo adiós en la última entrega de Viva la vida, que llega a su abrupto final tras ser cancelado por Telecinco de cara a la próxima temporada. La presentadora dijo adiós al programa de las tardes de los fines de semana en la cadena despidiéndose de los colaboradores y agradeciendo a la audiencia haber estado ahí.

El último Viva la vida transcurrió con relativa normalidad, sin demasiado hueco a la nostalgia y emitiendo los contenidos que hubieran sido habituales, como por ejemplo la entrevista a Ana María Aldón. Pero evidentemente, llegó el momento de que una Emma García con lágrimas en los ojos informase a la audiencia de que el programa llegaba a su fin.

"Cuando os miro me emociono mucho, cierro una etapa maravillosa en la que asumí un reto con ilusión y humildad, pero sobre todo muchas ganas de aprender. Me propuse una cosa y era mostrar mi parte más vulnerable y menos controladora. No es fácil siendo como yo soy y esa parte introvertida,", dijo con la canción de Coldplay que da título al espacio de fondo.

"Os miro y veo miradas cómplices... Me he sentido arropada desde el minuto uno, habéis estado conmigo en uno de los momentos más difíciles de mi vida y ha sido súper importante sentiros. Estoy contenta porque nos vamos a encontrar en esta noria televisiva que es nuestro trabajo, somos muy afortunados. Os quiero mucho".