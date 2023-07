Este jueves, Telecinco ha organizado una rueda de prensa en la que Ana Rosa Quintana, acompañada por Jaime Guerra -director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España- y Xelo Montesinos -CEO de Unicorn Content- ha realizado un balance de la decimonovena temporada de El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa afronta un futuro lleno de desafíos, el principal de ellos su salto a las tardes con un nuevo programa, TardeAR, mientras se despide de las tradicionales mañanas de El Progrma de AR. A los cambios de formato y horario se unen otras circunstancias personales como su lucha, afortunadamente superada, contra el cáncer.

¿Y cómo será el nuevo programa de Ana Rosa? Asegura, para empezar, que en realidad no se está marcando, sino que en realidad "se queda" en la misma cadena. "Seguimos con todos los compañeros", asegurando así una cierta continuidad. "No es una despedida, que son siempre tristes. Esto es un me mudo de casa", dijo con sentido del humor.

El formato nuevo -adelanta- será "innovador", uno que va a "intentar sorprender". Pese a que esto "cada vez es más difícil" y la competencia aprieta, con Y ahora Sonsoles ganando terreno en Antena 3 tras la debacle de Sálvame, Ana Rosa asegura que no renunciará ni a la política ni a los temas sociales y de corazón en el nuevo espacio.

"Yo no quiero ir a ningún sitio, no quiero viajar, no quiero aviones, quiero sentarme y ver pasar las olas del mar", dice, adelantando que en agosto descansará tras las elecciones -aunque presentará el lunes y el martes posterior al 23J- y hasta su estreno en septiembre.

Ana Rosa asegura que el programa será diferente a Sálvame y que será un "Programa Unicorn", dice en referencia al estilo de su productora, tan alejada de La Fábrica de la Tele. Otra novedad es que recuperará al mítico Antonio Hidalgo, uno de antiguos colaboradores suyos de anteriores etapas.

Todo está, por el momento, en fase de desarrollo. "Estamos trabajando en el proyecto pero nos queda mucho por hacer. Las elecciones nos han alterado todo porque íbamos muy bien y hemos tenido que hacer un parón", dijo la periodista. Asegura, eso sí, que no va a ser El Programa de AR trasladado a las tardes: "La mañana tiene unas exigencias de actualidad que no tiene la tarde".

"En AR hicimos un programa diferente al que hacía Maria Teresa Campos en Antena 3 y eso vamos a hacer en un futuro, seguir innovando respecto al resto de cadenas".