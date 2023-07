Después de que años después Pedro Sánchez haya aceptado entrevistas en medios considerados "hostiles" por mero tacticismo electoral, la presentadora de Hoy por Hoy Angels Barceló ha valorado el resultado haciendo una férrea defensa del presidente frente a sus compañeros periodistas, vetados durante años por Moncloa.

"Acude ahora el presidente del Gobierno y candidato a la reelección a aquellos platós de televisión y a aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras con cierta inquina y en algunas ocasiones, faltando a la verdad", dice Barceló en un editorial radiofónico que aunque no dé nombres no deja dudas sobre quiénes son los aludidos: Carlos Alsina, en Onda Cero, y Ana Rosa Quintana, en Telecinco.

Barceló celebra el presidente esté "corrigiendo una estrategia que ahora se ha demostrado que era fallida", en alusión al hecho de que Sánchez sólo se dejara entrevistar por medios y periodistas amigos, como ella misma, y apunta que "durante toda la legislatura", ha dejado "que dijeran, aunque lo que dijeran no se correspondiera exactamente con la realidad", una frase que señala de nuevo a sus compañeros. Añade que el presidente es "el único que tiene verdadera autoridad, para desmentir y plantear su punto de vista sobre las cosas, y, cuidado, le está saliendo bien".

🎙 Àngels Barceló: "Cuando tengo dudas sobre mi profesión, la sensación de no encontrar el camino, siempre acudo a la referencia: Iñaki Gabilondo. Él habla de distinguir entre periodismo y 'paraperiodismo'. No puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado". pic.twitter.com/ETRedCALJf — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) July 5, 2023

Apunta, no obstante, que está pagando un precio: "No someterse a entrevistas al uso, sino a auténticos debates donde, curiosamente, su oponente no es un político, no es su rival electoral, sino que es un periodista". De nuevo en abierta crítica a sus compañeros, y citando a Iñaki Gabilondo, afirma que la entrevista "no se puede convertir en un pulso entre los dos, porque a eso se le llama debate, y con un entrevistado nunca hay que debatir". "Una regla que no deberíamos olvidar nunca", dice obviando las formas que exhibió el propio Sánchez.

Concluye Barceló expresando su esperanza de que se recupere en el periodismo "la confianza". Si no, afirma, los ciudadanos se irán alejando poco a poco.

La respuesta de Alsina

Sus palabras han provocado la reacción de uno de los aludidos: el presentador de Más Uno. Alsina ha recordado que "no hay más opciones" que su programa y el de Ana Rosa para las insinuaciones de Angels Barceló pero en cualquier caso, ha señalado que ha preguntado a la presentadora si se refería a él y se lo ha confirmado.

⏩ Alsina responde a @AngelsBarcelo por acusarle de mentir sobre Pedro Sánchez y le reta a tener un debate sobre periodismohttps://t.co/O7oEvNUpnY — Más De Uno (@MasDeUno) July 6, 2023

El periodista ha invitado a la locutora a "conversar sobre mentiras, soflamas" y la "relación del presidente con los medios". "Lo hacemos esta misma mañana, si se presta". De momento, Barceló no ha contestado.