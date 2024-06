Tremendo enfado de Ana Rosa con un reportero de Sonsoles Ónega en directo

La guerra de audiencias entre Ana Rosa Quintana (TardeAR) y Sonsoles Ónega (Y ahora Sonsoles) tuvo un incómodo episodio en la tarde del pasado jueves. El programa de Telecinco se encontraba haciendo una conexión en directo desde Sax (Alicante) con cuatro víctimas del encargado de una gestoría que puso cámaras ocultas para grabar a sus trabajadoras en momentos íntimos. A esa misma hora, el de Antena 3 tenía intención de hacer la misma conexión.

Ana Rosa dio paso a su reportera Carolina, que realizó el directo con un compañero del programa de Sonsoles en el otro extremo al que se vio cuando se abrió el plano. Mientras hablaba con una de las víctimas y al ver al "intruso", la presentadora interrumpió muy enfadada. "Disculpadme un momento, perdona, perdona. Hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto no lo he visto nunca en mi vida", dijo ante la incomodidad de su reportera.

Ana Rosa Quintana, a por un reportero de #YAS6J en #TardeAR: "Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga de plano porque esto yo no lo he visto en mi vida ... Oye, si se quiere hacer famoso, está bien" pic.twitter.com/ThmB2VuWXM — M 📺 (@casasola_89) June 6, 2024

"Estamos entrevistando a unas personas. Si se quiere hacer famoso, está bien, pero... Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que no he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale, compañeros", sentenció levantando el aplauso del público mientras Carolina se separaba con tres mujeres.

La competencia entre ambos programas es feroz desde que ‘la reina de las mañanas’ pasó a las tardes de Telecinco y Sonsoles cambió de cadena para dirigir su propio espacio, que coincide en horario con el de su anterior jefa. Y ahora Sonsoles comenzó su andadura con buen pie, TardeAR sufre para conseguir los dos dígitos de cuota de pantalla aunque poco a poco va ganando terreno.

Sobre su etapa en Telecinco habló precisamente Sonsoles el pasado mes de octubre en el programa El Novato. La periodista pasó de ser corresponsal en el Congreso para los informativos de Pedro Piqueras a presentar Ya es mediodía, producido por Unicorn Content.

"Era enfrentarme a lo desconocido. Eso me daba mucho miedo. Aquello fue un momento clave en mi carrera. Evidentemente, yo sabía que tenía que coger ese tren, pero no sabía si iba a estar a la altura", contó. "Yo sabía hacer mis crónicas, mis 25 segundos para Pedro Piqueras, y el oficio que implica ser reportero, pero el plató tiene otras reglas". "El verano de 2018 era de llorar todas las noches. Yo me metía en la cama y me preguntaba '¿Pero qué necesidad?". Y a ello se añade la presión diaria de las audiencias: "Sientes que es tu responsabilidad y que si no hay un buen dato es por tu culpa".