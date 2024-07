Escalofriante accidente de Bosco Martínez-Bordiú en 'Supervivientes'

Bosco Martínez-Bordiú vivió en la noche del jueves uno de los accidentes más espeluznantes que se recuerdan en Supervivientes. El joven participaba contra Logan en la Noria Infernal, la prueba más icónica y difícil del programa en la que los concursantes deben aguantar enganchados dando vueltas a gran velocidad. Ambos luchaban por el tridente dorado que da el mayor privilegio y comodidades al que lo porta pero la integridad de ambos peligró durante unos segundos.

La noria giraba demasiado rápido para lo que suele ser la prueba, incluso Jorge Javier Vázquez se dio cuenta de la intensidad y lo comentó extrañado. Superados los cinco minutos de prueba, Bosco se soltó y y se golpeó varias contra las vigas de madera a gran velocidad, dejando helados a los espectadores.

La barbaridad de velocidad de la noria infernal en la que #Bosco acaba sufriendo un terrible accidente. Espero que reciba asistencia médica real y le hagan pruebas #SVAllStarsGala4 @ElBoscolito #boscolitos pic.twitter.com/sQVzqiAUfI — Miss Riesgo (@missdelriesgo) July 11, 2024

Los gritos de Bosco eran estremecedores y durante unos segundos nadie del equipo médico corrió a auxiliarle, solo algunos de los concursantes que se encontraban en la playa. Cuando llegó la ayuda, la conexión volvió a plató donde el presentador pidió tranquilidad: "Vamos a ver lo que ha sucedido. Están atendidos por un equipo maravilloso".

Se quedó en susto

Jorge Javier volvió a conectar con Laura Madrueño para interesarse por el estado de Bosco, que apareció en el plano desde el agua junto a ella y Logan para confirmar que estaba bien. El alivió levantó un aplauso del público que llegó hasta Honduras.

"Mamá, papá, estoy bien", tranquilizó Bosco a su familia y seguidores. "Boscolitos, todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he pegado un golpe serio en las costillas. Pero estamos bien", añadió.

"Tía Isa, todo bien. Perdón que haya perdido la prueba. Me he cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido vaya. A ver si podía romper la noria esta pero ha sido imposible", bromeó. Este mensaje tranquilizó a su defensora, Isa, que se encontraba en plató. Porque si algo tiene Bosco es que hasta en los momentos más difíciles saca su lado más divertido.