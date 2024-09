El tonteo de Susana Díaz y Toni Cantó en televisión: "Esto da para una segunda cita"

El nuevo concurso El rival más débil trata de sacar el lado más divertido e irónico de sus concursantes gracias a los comentarios groseros e indirectas de su presentadora. En esta nueva etapa en Telecinco, con Luján Arguelles al frente, se están haciendo una serie de especiales temáticos que sacan a luz la verdadera relación de concursantes que comparten profesión: en el primer programa reunieron a un grupo de cantantes, entre los que se encontraba nuestra compañera Alaska, y para el capítulo de este miércoles, a personalidades del mundo de la política como Andrea Levy, Ramón Espinar, Juan Lobato, Cristina Cifuentes, Pilar Rahola, Susana Díaz o Toni Cantó.

Precisamente estos dos últimos protagonizaron el momento más divertido de la noche ya que, pese a tener ideologías opuestas, su química dentro y fuera de plató fue evidente: "Nos llevamos mejor de lo que pensábamos", dijo la política del PSOE. Según la mecánica del concurso, al final de cada ronda los concursantes tienen que decantarse por un de sus compañeros como el "más débil" y proponerlo así para su expulsión. Susana Díaz votó por Cantó: "Cuéntame por qué has votado a Toni y no me digas que es porque le tienes mucho cariño", preguntó Luján.

Siguiendo la broma, la andaluza respondía: "Me ha dado pellizquito en el corazón hacerlo. Pero al final el corazón me tira a la izquierda. Y mira que me ha dado pellizco, que no sabía yo si me iba a dar, venía con serias dudas", dijo mirando a Cantó, que devolvió el cumplido: "Igualmente, a mí me ha pasado igual".

Es entonces cuando Luján Argüelles quiso saber más sobre esta buena sinfonía en plató: "Espera, ¿no os conocíais así, de una manera tan cercana?". Susana Díaz lo negó, confesando que nunca habían tenido relación: "Nada, nada, esto da para una segunda cita", dijo, provocando las carcajadas a Luján y Toni y las risas de todo el plató. "Bienvenidos a First Dates, edición especial", señaló Luján, entre risas.

El concurso concluyó con Susana Díaz alzándose con la victoria y consiguiendo un total de 7700 euros para poder donar a una de las dos ONG que representaban: "El dinero va destinado a los niños con síndrome de Angelman, porque creo que nos queda mucho por investigar en las enfermedades raras y cualquier aportación que podamos hacer, bienvenida sea".