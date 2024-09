El tirón de orejas de Matías Prats a Himar González tras su ataque de risa en directo

El sentido del humor de Matías Prats jugó una mala pasada a Himar González, encargada de ofrecer la información del tiempo en los Informativos de Antena 3. El pasado sábado el presentador dio paso a su compañera con la sencilla frase "llueve y llueve y nos preguntamos si es el otoño o, Himar, es la DANA que nos está afectando", lo que de repente provocó un ataque de risa a la canaria. "Vaya por Dios, le ha dado la risa", dijo el veterano periodista mientras Himar trataba de mantener la compostura.

Al día siguiente y tras el mal trago que pasó la presentadora del tiempo, Prats trató de quitarle hierro al asunto consciente de que su compañera hubiera preferido que se le tragara la tierra. "Antes de saber qué nos espera con el tiempo, sepamos cómo está Himar después de lo que sucedió anoche. ¿Te has recuperado bien?", se interesó.

¡Qué dificil es a veces reprimir la risa en un plató de #televisión! El ataque de @HimarGonzalez, una de las mejores profesionales y personas que conozco, así lo demuestra. Como también se ve que los chistes de Matías son imbatibles pic.twitter.com/sHZnqT8tud — @LuisFragatv (@LuisFragaTV) September 21, 2024

La canaria se explicó ante los espectadores, achacando su ataque de risa a un chiste que el presentador le había contado poco antes de darle paso. "Hoy vengo fuerte, vengo mentalizada, tengo un semblante imperturbable", bromeó ella antes de ver de nuevo las imágenes del día anterior y consciente de que Prats no le dijo nada en el momento para que tuviera una reacción tan fuerte.

"Hay que decir, para los que no lo sepan, que eres un genio no solo aquí, también como humorista. Por la tarde me dijo algo muy gracioso y estuve riéndome antes del informativo, durante el informativo y al llegar a casa. Y te digo una cosa, esta mañana lo primero que hice al abrir los ojos fue recordar y reírme", se justificó, aunque Prats la animó a pasar página no sin antes darle un simpático tirón de orejas. "La risa es una gran terapia pero procuremos no hacerlo en directo", dijo.