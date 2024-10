¿Quién es Ceciarmy, el influencer enmascarado que ayudó a la joven valenciana Ángela Agudo?

Tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram pero nadie conoce su identidad. Por lo que su aspecto revela, parece joven. Se tapa el rostro con un pasamontañas, aunque en alguna ocasión ha apuntado que su nombre comienza por la letra J. Por su acento, deducimos que es andaluz. Probablemente de Granada, provincia a la que ha mencionado en múltiples ocasiones. Pero no se sabe mucho más.

Se le conoce por su nombre de usuario en las redes sociales: Ceciarmy, el influencer que actúa como altavoz de las noticias más llamativas y virales. En su perfil, vemos cómo sube informaciones de interés nacional e internacional. Ninguna baja de los 300.000 likes, y todas acumulan cientos de comentarios de opinión.

Ceciarmy es muy querido por sus seguidores, que generalmente piensan que él es un buen influencer, ya que además del contenido de interés cotidiano y de actualidad, ha influido en diversas iniciativas solidarias que han hecho que su popularidad se dispare. Se caracteriza por un carácter honesto y que empatiza con los problemas sociales, otra de las cualidades que han impulsado la fama de este chico anónimo pero muy influyente.

El caso de Ángela

Precisamente, una de sus últimas aportaciones ha sido en el caso de Ángela Agudo, la joven valenciana que sufrió un grave accidente en Tailandia y que todavía no ha regresado a España. Su familia hizo una campaña de recaudación para poder realizar su traslado en un avión medicalizado, ya que en estos momentos continúa en coma y requiere de cuidados médicos.

Lograron el dinero necesario para hacerlo cuando el influencer compartió la situación de la familia en sus redes. Tan solo seis horas después de su publicación, llegaron a la cantidad necesaria para traer a Ángel de vuelta a casa.

Ceciarmy estuvo anoche en El Hormiguero de Pablo Motos para contar parte de su trayectoria y futuros proyectos. En directo, aprovecharon para mandar un mensaje a Ángela y explicar la situación en la que se han visto sus seres queridos para conseguir los medios necesarios para poder trasladarla.

El Gobierno no actuó

‘’Fue una situación que me pareció muy dura. Esa mañana recibí un mensaje de su novio’’, relataba. ‘’El avión medicalizado para volver a España son 250.000 euros" y "el Gobierno se puso en contacto con nosotros pero ya no nos responde", "ya no sabemos qué hacer’’.

Eso es lo que decían los mensajes que llevaron a Ceciarmy a actuar de inmediato. Subió un montaje con fotos de Ángela contando la situación en l que se encontraba y sus seguidores se volcaron. "Tanto que en seis horas recaudaron 300.000 euros’’.

‘’Angela todavía se encuentra en un estado crítico. A día de hoy no podemos decir que tiene una evolución positiva. Siempre y cuando se mantenga estable dentro de la gravedad, el traslado sería factible dentro de una semana’’, cuenta Luis, el novio de la afectada, en una llamada del programa.

Garantizan transparencia

La falta de reacción del Gobierno ha sido objeto de crítica. ‘’Tenemos una continua comunicación con la embajada de España de allí, y sé que están vigilando el caso de cerca pero no tenemos una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores’’.

La familia de Ángela pide una respuesta urgente. En varias ocasiones, tanto Luis como su familia, han recalcado que -si el Gobierno finalmente les cubre los gastos de traslado- el dinero recaudado irá destinado a alguna fundación o asociación. De hecho, van a publicar las facturas de todo para garantizar la transparencia con el uso que se da al dinero recaudado.

Por qué no revela su rostro

También es conocido el caso de Miguel Grande, el joven científico que crea pieles artificiales para bebés y que, después de que Ceciarmy le diera voz, ha conseguido entrar en la segunda mejor universidad del mundo. "Mi objetivo es tener aquí un laboratorio y volver a España’’, contó a Libertad Digital.

Por qué tapa su rostro es una de las preguntas recurrentes que suelen hacer a Ceciarmy. No quiere revelar su identidad porque quiere vivir una vida lejos de la fama. ‘’Poder tener una vida tranquila, salir a comer con tu familia, tus amigos… eso no se puede comprar’’, comenta en el programa de las hormigas. Su impacto ha llegado a tanto que hasta ha sido reconocido con el premio Forbes, en la categoría de vídeos y fotografías motivacionales.