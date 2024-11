Sydney Sweeney carga contra el 'falso feminismo' de Hollywood: "No empoderan a las mujeres"

Sydney Sweeney, una de las jóvenes estrellas más prometedoras de Hollywood gracias a sus papeles en Euphoria y The White Lotus, no teme hablar claro sobre las dinámicas de género en la industria cinematográfica. Con dos nominaciones al Emmy y una creciente carrera como actriz y productora, Sweeney ha demostrado ser más que una figura mediática. Sin embargo, no todo ha sido fácil: la actriz ha tenido que enfrentarse a críticas personales y profesionales que la han llevado a cuestionar la sororidad que se pregona en el cine.

El punto de inflexión llegó el pasado abril, cuando Carol Baum, una influyente productora de Hollywood, lanzó duras críticas hacia Sweeney, afirmando que "ni es guapa ni sabe actuar". Estas declaraciones generaron una gran controversia, no solo por su dureza, sino por venir de una figura femenina en un sector que constantemente aboga por el empoderamiento de las mujeres. Ahora, meses después, Sweeney ha alzado la voz para denunciar lo que ella considera el "falso feminismo" que impera en Hollywood.

Críticas que exponen la falta de sororidad

Para Sweeney, las palabras de Baum son un reflejo de una dinámica dañina en la industria del cine, donde las mujeres no siempre se apoyan entre sí. "Es muy desalentador ver a mujeres destrozar a otras mujeres, especialmente cuando mujeres que tienen éxito en otras áreas de su industria ven talentos más jóvenes trabajando muy duro, con la esperanza de lograr cualquier sueño que puedan tener, y luego tratando de criticar y desacreditar cualquier trabajo que han hecho", expresó la actriz en una entrevista con Vanity Fair. Esta falta de apoyo, señaló, pone en evidencia una hipocresía en los discursos que suelen promoverse públicamente. "Toda esta industria, toda la gente dice, 'las mujeres empoderan a otras mujeres'. Nada de eso está sucediendo. Todo esto es falso y una fachada para toda la otra mierda que dicen a espaldas de los demás", sentenció.

Sweeney también señaló la idea persistente de que "solo una mujer puede estar en la cima", lo que genera una competencia innecesaria entre las actrices. "Todas las demás sienten que tienen que luchar entre sí o destrozar a esa mujer en lugar de decir ‘ayudémonos unas a otras’. Todavía estoy tratando de entenderlo. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo. ¿Por qué me atacan?", se preguntó.

La presión por su imagen pública

Además de estas críticas a la industria, Sweeney ha hablado abiertamente sobre los prejuicios que enfrenta debido a su físico. En una entrevista con el Washington Post en 2023, lamentó que muchas personas reduzcan su trabajo a su apariencia: "Tengo pechos grandes y soy rubia. Es lo único que ve la gente. Tenía senos antes que otras chicas y me sentí condenada al ostracismo por eso. Todo el mundo va a mirar mis tetas sin apreciar la escena por lo que está pasando", declaró.

A pesar de estos obstáculos, Sweeney sigue consolidando su carrera. Nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington, comenzó a actuar desde joven, pero no fue hasta su participación en series como Everything Sucks! (2018) que empezó a atraer la atención de la industria. Su gran salto llegó con Euphoria (2019), donde interpretó a Cassie Howard, una joven emocionalmente compleja y vulnerable. Más tarde, su papel en The White Lotus le valió una nominación al Emmy, reafirmando su estatus como una de las actrices más prometedoras de su generación.

Una carrera en ascenso

En 2024 se estrenará su nueva película, Eden, junto a Ana de Armas y Vanessa Kirby. En 2025 interpretará a la boxeadora Christy Martin en un biopic, además de aparecer en Echo Valley y Scandalous, el debut como director de Colman Domingo. Mirando al futuro, coprotagonizará La asistenta vigilajunto a Amanda Seyfried, que se espera para 2026. Además, regresará en 2025 al rodaje de Euphoria, cuya tercera temporada ha enfrentado múltiples retrasos. Sobre su compromiso con la serie, confesó en Vanity Fair: "Sin duda, hubo algunos proyectos que tuve que dejar pasar porque se suponía que iba a regresar a Euphoria".

En paralelo a su carrera como actriz, Sweeney ha hecho incursiones en la producción con su propia compañía, Fifty-Fifty Films, y tiene una agenda llena de proyectos ambiciosos.