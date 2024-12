Un mes después de la gota fría que arrasó las poblaciones al sur de Valencia capital y causó más de 220 muertos uno de los periodistas que contó desde el primer momento lo que estaba sucediendo ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Este comunicador es Iker Jiménez, que tras conseguir éxitos de audiencia los días posteriores a la DANA fue blanco de los ataques por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sus socios parlamentarios y sus medios afines.

El comunicador ha asegurado que desde su programa Horizonte no quieren "dejar de hablar de Valencia" porque los ciudadanos afectados "temen que llegue el olvido". Iker Jiménez también ha relatado cómo se quedó "en shock" cuando llegó a la zona devastada por la DANA al día siguiente y vio la destrucción que provocó en estas poblaciones. Fue con su equipo "donde se podía emitir con cobertura" que era un sitio más alejado, en pleno epicentro del desastre. "No había luz y unos rumanos nos dejaron una azotea donde había luz" porque todo era "un cirio".

Entraron en directo en "la segunda noche" y sacaron "las tiendas devastadas, a la gente haciendo patrullas para defender a las mujeres en la oscuridad, a la gente llevándose televisiones, a la gente con radiales rasgando los cajeros automáticos, a la gente pidiendo agua u oxígeno desde los balcones". Eso se "emite en prime time un jueves" algo que "no estaba previsto" y provocó "una ola de indignación después".

"Igual eso no se podía contar"

Para Iker Jiménez lo que vio es "parte" de su "shock" porque "tú vas pensando que es una Dana, una riada, un desastre, pero esto era como si en un sitio caen cinco bombas de Hiroshima". En ese estado el periodista grabó con su teléfono móvil porque hasta cinco horas después no llegó el cámara por la dificultad. "Iba en un Jeep con el cuerpo por fuera" viendo "el abandono" y a "una población buscándose la vida". En esas primeras horas se encontró a "niños con sus padres con bolsas de basura buscando agua y alimentos y a mucha gente expoliando". "Es la purga y yo lo estoy grabando con mi móvil", ha añadido el periodista.

Habló con amigos suyos de Valencia como los exfutbolistas Quique Sánchez Flores y Miguel Tendillo y le contaron que "la sensación a 8 km" era diferente hasta que vieron el programa de Horizonte de esa noche. No sabían la dimensión del "desastre". El periodista cree que "ese programa causa tanto lío" al ver a "tanta gente indignada que a mí ya me ponen algunos la cruz porque, igual, eso no se podía contar". "Lo que se estaba contando hasta ese momento televisivamente que había una lluvia o algún desaparecido", ha señalado Iker Jiménez. Luego "hay un problema grave" porque es que "Defensa dijo que no se podía llegar y que no podía llegar el Ejército y yo aparezco ahí con una furgoneta. Y ahí empiezan los problemas".

Saqueos e inseguridad que niega la izquierda

Iker Jiménez ha contado que "en cuanto a los robos, yo he rodado mucho en Perú, en Bolivia y en Chile" tras algunas catástrofes y "el gran peligro es cuando vienen las bandas a aprovecharse". "Me di cuenta que era también contar una información un poco delicada" porque "había políticos tipo Echenique diciendo que, de alguna manera, era todo una campaña porque los pobres de Paiporta, por poner el epicentro, robaban solo Pringles".

"Mira, es que he estado allí cinco días y las Pringles tenían forma de iPhone o de televisor. No quedaba uno", ha dicho Iker Jiménez. El periodista ha contado que llegó a "una tienda de Vodafone o a una óptica San Gabino y no queda nada". "Cuando bajas con los vecinos en la zona donde no había cobertura nos damos cuenta de que han arrasado todo". Ha relatado que uno de los vecinos con los que hala es "el Jonathan, que fue implicado porque decían que era de un peligroso grupo de ultraderecha, o sea una cosa increíble. Es un tío del pueblo con un hermano que que está mal y que se han quedado sin nada". Ellos iban "con unos palos, con el barro hasta las rodillas" y dicen que están protegiendo "a las mujeres cuando tenemos que ir a a buscar leche". "¿Y tú dices esto en España en 2024?", se ha preguntado Jiménez.

En este sentido, ha contado que en ciudades de la zona como Sedaví o Alacuás 48 horas después "no veo a nadie ayudando". "Había torres de coches que impedían entrar" y en Paiporta "habían reventado los coches para robar". "¿Cómo es posible que la gente como en lo peor de Perú, en lo peor de Honduras no respeta los muertos y robe?", se ha cuestionado Iker Jiménez. Que vio a gente rapiñando "como si fueran de verdad alimañas de la noche" porque "no había control". El periodista ha dicho que en esa localidad lo 16 coches que tenía la Guardia Civil "estaba anegados" y los agentes "iban andando". "Nosotros grabamos a la Guardia Civil persiguiendo robos en vivo y se caían. Uno se lesionó con un árbol. ¿O sea, tú ves eso como en Mad Max? Bueno, pues eso sentó muy mal", ha indicado.

"Una sensación de inacción del Estado"

Cuando pasa un desastre esperas ver cuando han pasado 48 horas "un montón de camiones, de militares o de bomberos" y "no había nadie". "Muchos en Madrid recordamos cómo estaba la gente en el 11 M, esa sensación de ir de zombie, de no ser muy bien lo que pasa. Se ha ido tu familia, la casa, todo al garete". "No se avisó" de lo que podía pasar y "aquí no se salva nadie" porque "no se avisó bien y no se ayudó después", ha señalado Iker Jiménez.

Iker Jiménez cree que lo que ha pasado "es como un Rubicón" para muchos ciudadanos porque ha visto a "la gente allí muy indignada con todo el mundo". "La gente no soportaba lo que había pasado" y hay una "sensación de inacción del Estado y la sensación de que tu vives en una comodidad y crees que te van a defender o te van a proteger y no ha pasado. Esto ha pasado la tercera ciudad de España en el 2024". El periodista cree que desde las autoridades "intentarán domeñarlo de alguna manera".

Además, "la gente lo que ha visto es que había una lucha entre los políticos que no se van a mover de su escaño" y que "viven todos bastante bien." Aunque ha dicho que en las localidades afectadas vio a "algunos políticos" que estaban "en shock" y que "la gente se ayudaba entre ellos y seguramente esa gente era de izquierdas, de derechas, de centro o de lo que quisieran y había una sensación humana de ayudarse". "Habían pasado dos días y si tú ves la coordinación que tenían ya a pesar del shock" mientras "ahí no había de verdad nadie ayudando, ni una ONG. Creo que eso va a generar, por lo menos allá en Valencia, una desafección muy grande y es lo que igual no han querido y yo he sido muy criticado", ha dicho.

El párking de Bonaire y el inicio de la cacería

El periodista ha contado lo que sucedió con el párking del centro comercial de Bonaire y la información de que había numerosos cadáveres. Ha contado que "eso lo publican todos los medios". Y que en el caso de la campaña en su contra que ha recibido le da "exactamente igual". De hecho, ha contado, que "la campaña no ha salido muy bien porque tenemos más audiencia que nunca" lo que ha provocado que no puedan "ir por la calle" porque "la gente ve lo que ve".

"Te puedes equivocar o no, como cualquiera, pero hay un momento dado que a mí esto sí me extraña", ha indicado Iker Jiménez. El periodista ha contado que un decano que tuvo le dijo que "nunca había visto tantos compañeros dirigiéndose a uno" tras lo que pasó con el parking de Bonaire. En este sentido, ha contado que "hay un vídeo que se llama Bonaire Cronología que lleva millones de descargas".

En ese vídeo "se cuenta cómo días antes LaSexta desde la puerta del párking, habla de los muertos que está viendo la UME. Se habla de TeleMadrid hablando de los muertos dentro de ese parking desde fuera, se habla de El Plural con varios reportajes, que algunos incluso los han borrado y los han borrado mal, diciendo lo que pasa".

Su error fue poner "un tweet", pero la información que recibían era de "la Guardia Civil de Paiporta, de Protección Civil de Valencia, de los forenses que venían de Holanda a Valencia a, supuestamente, reconocer a gente en el parking y de alguien de la UME". "Indudablemente esa gente al menos a veinte medios la ha intoxicado, es decir, ha dado esas informaciones" que "gracias a Dios" no estaban muertas.

"De repente: ¡Has sido tú! ¡Has sido tú! Veo a grandes popes y popas de periodismo diciendo que no puede emitirse ese programa, que es un bulero", cuenta Iker Jiménez. El periodista pregunta "¿pero no tenéis hemeroteca, o qué pasa aquí? O sea, ¿nadie ha visto vuestros programas en Antena 3, tres días antes? Los medios dicen que dije que vi 600 cuerpos. Mentira, nosotros dijimos que la Guardia Civil dijo que había 700 vehículos quizá en ese lugar. No muertos. Nunca. Y la gente empieza a inventar y la gente sigue la consigna como la pancartita".

"Y resulta que en el informativo de LaSexta, en programas de LaSexta y en programas de TeleMadrid y en El Plural y en muchos más medios se habla antes que yo" de ese tema. Ellos no hablan "en antena de que podía haber, sino de que la UME estaba registrando las víctimas y habían visto a los cuerpos. ¿Entonces, por qué Iker es el bulero? Es una pregunta digna de Cuarto Milenio? Porque yo soy uno más, porque estaba allí. ¿Por qué me endilgan esto? Pues yo colijo de esto que es porque he tocado mucho las narices con ese primer programa cuatro días antes, donde se vio una situación en Valencia de tercer mundo y de abandono".