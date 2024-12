Alaska, la estrella de la Movida Madrileña: "Es la memoria viva de nuestra generación"

La movida madrileña significó un antes y un después en todo lo referente a la cultura, donde por supuesto, la música fue una de las formas de expresar la nueva forma de vivir, de pensar y de relacionarse de la sociedad española que poco a poco iba conformando su nuevo carácter. Alaska es sin duda uno de los referentes de este fenómeno artístico, que con casi cinco décadas subida a los escenarios ha conseguido ser la estrella de una generación.

Nació en 1963 en Ciudad de México, allí pasó sus primeros diez años de vida. En 1973, su padre Manuel Gara López, un español exiliado, y su madre, América Jova Godoy, originaria de La Habana, decidieron regresar a España, un país que se encontraba en plena transición política y social, donde fue surgiendo una explosión cultural de la que Alaska formó parte.

En la presentación de su docuserie, Alaska Revelada, donde veremos su historia dividida en tres grandes capítulos, "salud", "dinero" y "amor", han asistido varios de los personajes que han acompañado a la artista durante su trayectoria y que por su puesto, forman parte de su vida, como son su marido, Mario Vaquerizo, su madre América, artistas con los que ha compartido escenario o compañeros de plató y estudio en los programas en los que colabora como Federico Jiménez Losantos e Isabel González, que no se quisieron perder su gran día.

Alaska saltó al mundo de la música a finales de los 70 con el grupo Kaka de Luxe. Sin embargo con Alaska y los Pegamoides fue donde consolidó sus primeros grandes éxitos en la movida madrileña. Posteriormente, con Alaska y Dinarama, siguió asentando su fama como una de las estrellas de la movida, interpretando canciones como "a quien le importa". Finalmente, en los 90, junto a Nacho Canut, consolidó Fangoria, manteniendo su esencia y su estética trasgresora hasta día de hoy.

Federico Jiménez Losantos, quien no dudó en acompañar en este día tan especial a la colaboradora de la Crónica Rosa, explicaba como ha conseguido mantener su éxito durante tantos años, aun sabiendo que arriesgando, podría no haber conseguido la fama que tiene hoy: "Admiro los años de Fangoria en los que durante mucho tiempo renuncia a cantar todas las canciones de Alaska y Dinarama, que eran éxitos seguro, poniéndose a cantar originales nuevos, y durante años, aunque no le llame nadie, ella insiste, hasta que de repente un día una generación nueva la descubre como Fangória. Hace falta tener una gran convicción y no quedarse nunca en el éxito...me parece extraordinario".

"Ha marcado a una generación, pero la marcó ayer, hoy y la marcará mañana, la ha marcado siempre durante los 40 años. Olvido es una artista transgeneracional, independientemente de su estilo de música y de su aspecto. Es la misma desde pequeñita, hasta la mujer que ves ahora", explicaba Marta Vaquerizo

"A mi, que no me gustaba nada de lo que le encantaba a la gente de mi edad. Apareció una mujer con el pelo negro cantando una canción que se llamaba "absolutamente" y a mí me cambió la vida", explicaba Omar Ayuso, uno de los muchos jóvenes para los que sigue siendo un referente hoy en día.

"A quién le importa es un himno mundial", comentaba Topacio. "Alaska se ha convertido en la memoria viva de nuestra generación. Lleva desde que tenía trece años encima de los escenarios y además reinventándose constantemente, tiene un discurso que nos representa a muchos" afirmaba Pepón Nieto, quién además explicaba que tiene muchas ganas de saber con qué nos va a sorprender en el documental.