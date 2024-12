Federico Jiménez Losantos sobre el documental de Alaska: "Tiene ese don de no parecerse a nadie y gustarle a todos"

El estreno de Alaska Revelada ha sido todo un éxito. El lado más íntimo de Olvido Gara, conocida popularmente como Alaska promete contar su vida desde una perspectiva "más profunda y personal". La, colaboradora de la Crónica Rosa, ha explicado cómo compagina su día a día entre canciones con su aparición en el programa de Es La Mañana. "Hago lo que puedo con todo", comenta "no me lo pierdo por nada".

Federico Jimenez Losantos no ha dudado en acompañar en este día tan especial a la protagonista, el que se considera como un gran seguidor de Alaska desde sus primeras canciones hasta ahora, explica que siente veneración por la artista: "De Alaska me gusta todo, cuando canta, cuando habla y hasta cuando calla". Ambos se conocen desde hace treinta años, sin embargo, Losantos sigue viendo la ingenuidad y audacia "que solo tiene ella", describe a su compañera y amiga, "es un personaje que no se confunde con ninguno", explica, "tiene ese don de no parecerse a nadie, y gustarle a todos".

"Ahora ha querido hacer esto porque le da la gana, porque ‘a quien le importa’", ha explicado comparando este impulso con sus portadas en Interviú. Considera que "siempre sorprenderá", y como amigo, de Alaska "siempre lo espero todo y lo da todo". Sin embargo, pese a revelar muchos detalles de su vida como artista Federico considera que "siempre se guardará algo" y define a la cantante como una persona con "mucho espesor" y discreta.

Respecto a los secretos de Alaska y sus revelaciones, Losantos confesó que desconocía que la artista fuese capaz de contar más aspectos sobre su vida privada que nunca había contado. Considera que "no hay cosa más banal que el sexo y más parecido que las historias de sexo", sin embargo, admite que le ha chocado " eso de que les gusta querer a los hombres, el sexo da igual", reflexiona sobre uno de los temas más comentados acerca de la sexualidad de Alaska. "En realidad, ‘al hombre’, porque lo de Mario es un fenómeno".

El presentador no ha dudado en compartir una anécdota de los protagonistas, pues Alaska y Mario Vaquerizo hicieron pública su relación sentimental sentados los dos, por primera vez, en su programa: "En Televisión Digital, que nos arruinó Zapatero y la cerramos", señala. El marido de Alaska ha cautivado con su forma de ser a la audiencia, "es un ser magnético". "No he visto personas que se parezcan menos, pero que coincidan más", y es que el secreto, según Losantos, de esta extravagante pareja es que son muy familiares. Asimismo, recuerda que Mario fue compañero de clase de Isabel González, subdirectora de Es La Mañana. "Él se sentaba en primera fila e Isabel en la última. Se conocen de siempre".

Federico se decanta por ‘A quién le importa’, un tema liberal e individualista, pero también recuerda con cariño ‘Para ti’, la que considera como la canción más bonita de la Transición. El presentador destaca la Movida Madrileña y los años 80, donde "todo se hacía con un clima cordial", la gente de diferentes ciudades o pensamientos "nos llevábamos bien". "Los años de UCD verdaderamente extraordinario", comenta.

Losantos destaca su admiración por los años de Fangoria, aquellos en los que Alaska fue capaz de renunciar, durante años, a cantar los temas de éxito asegurado de la banda Alaska y Dinarama, y opta por canciones nuevas y originales, convirtiéndose en unos años donde nadie le llama, hasta que una generación nueva la descubre. "Hace falta tener voluntad y convicción de lo que es estética y no quedarse nunca en el éxito", insiste Federico. "Me parece extraordinario", comenta, "tiene en la mano el dinero, la fama... todo. Y renuncia porque quiere crear algo nuevo", recalca.

El documental de Federico

‘A mi me importa’ sería el titulo del documental de la vida de Federico Jiménez Losantos. El presentador de Es La Mañana ha optado por reversionar la canción original de Alaska para definir su vida y el día a día del periodismo. Sin embargo, señala que debido a su complejidad no se decantaría por este formato, y anuncia que en un futuro, debido a su extensión, plasmaría sus vivencias como novela.