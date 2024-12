Mario Vaquerizo: "Aunque le pese a la gente, yo formo parte de la vida de Alaska"

"Es la persona más divina del mundo", así explicaba Mario Vaquerizo lo que podremos ver a partir del domingo en la serie documental sobre la vida de Alaska llamada "Alaska Revelada", que se estrena en Movistar +. La entrega está dividida en tres capítulos "salud", "dinero" y "amor" y en la que por supuesto estarán presentes todos aquellos que le han acompañado durante todos estos años.

"Son tres temas que nos permite ir hacia delante y hacia atrás en el tiempo en cada uno de esos temas", temas que como bien explica Alaska, son varios los que se engloban, por ejemplo, en la salud, se habla de "la salud física, mental, intelectual, espiritual" o en el amor "los novios, pero también hacia la familia que has creado con tus amigos, o el amor hacia tus compañeros de trabajo", porque explicaba, que hacerlo de forma cronológica "ya está contado y aburre" y esta estructura fue lo que le "enganchó".

🎙️ Entrevista con Alaska: Nos cuenta todos los detalles de su nueva serie documental "Alaska Revelada" ‼️ ¡No te lo pierdas! ✍️ Informan @MariaCaba20 y @carlacastejon pic.twitter.com/ffM7HOql2Y — Libertad Digital (@libertaddigital) December 13, 2024

Mario a su vez comentaba que su mujer "no tenía muchas ganas porque ella no es nada egocéntrica", pero que él como espectador y fan agradece "que la gente se muestre tal y como es" y aunque ella lo hace, en esta ocasión "se ha relajado mucho más y ha tratado temas que quizás en otros entornos se tratan de forma diferente y no se llega a conocer a Olvido como es, la persona más divina del mundo".

En el episodio dedicado al amor será en el que Mario tendrá más protagonismo por ser su marido y añade que "las críticas pueden estar tranquilas" porque "saldrá poco", explicando además que "es un documental muy intelectual, centrado en la vida de Alaska y aunque le pese a la gente yo formo parte de su vida".

Alaska estrena su documental más íntimo revelando la realidad y los secretos de su vida como artista 🎞️🎶 ¿Te lo vas a perder? Te contamos todos los detalles de la presentación llena de sorpresas 💥 🎙️ @carlacastejon y @MariaCaba20 🔗 https://t.co/ppyfyAMbJP pic.twitter.com/zX4jN3g8ag — Libertad Digital (@libertaddigital) December 13, 2024

Además de Mario, en el documental aparecerán innumerables rostros conocidos que durante el acto de presentación han querido acompañar a la protagonista en su gran día. Todos ellos, desde los más jóvenes como Omar Ayuso, hasta los que vivieron en primera persona cómo su música marcaba la cultura musical española, coincidían en una cosa: "Alaska es transgeneracional".

"Me hace mucha ilusión que haya esa conexión entre la gente que yo he admirado como Rafael, que también aparece en el documental y Omar Ayuso o Aitana, que son una generación que podrían ser mis hijos y que siguen teniéndome como alguien en quien pueden pensar en un momento dado, me gusta" explicaba Alaska ante el gran referente musical en el que se ha convertido para todas las generaciones pasadas, presentes y futuras.