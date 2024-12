Alaska estrena su documental más íntimo, revelando la realidad y los secretos de su vida como artista

El estreno de Alaska Revelada ha sido todo un éxito. El lado más íntimo de Olvido Gara, conocida popularmente como Alaska, promete captar los corazones de todos sus seguidores ya que se muestra desde una perspectiva "más profunda, más personal, más íntima", ha confesado.

"Un viaje bonito, bueno e interesante", así describe Alaska este tiempo en el que ha decidido compartir su verdad y su vida. La artista, que llegó a España con tan solo 10 años, se muestra agradecida en la presentación oficial por participar y hacer suyo este proyecto con el que ha removido su pasado. "He sido muy feliz", dice orgullosa. "Hay cien horas grabadas, no se porque solo han hecho dos capítulos", reflexiona entre risas.

Desde hace casi una década ha marcado a toda una generación y lo sigue haciendo. La cantante pop de la Movida Madrileña explica que gran parte de la creación de la "Revelación" es gracias a Mario Vaquerizo, quien le animó a abrirse y grabar esta serie documental que sale a la luz el próximo 15 de diciembre. "Ella no tenía muchas ganas porque no es nada egocéntrica. No es consciente de lo que es", comenta Mario. "Yo como espectador agradezco que la gente se muestra tal y como es", explica, "y en esta ocasión se ha relajado mucho más y ha tratado temas que quizá en otros entornos se tratan de una forma diferente y no se llega a conocer a Olvido", continúa. "Es la persona más divina del mundo", reflexiona el marido de la cantante.

La colaboradora de la Crónica Rosa ha explicado cómo compagina su día a día entre canciones con su aparición en el programa de Es La Mañana. "Hago lo que puedo con todo", comenta "no me lo pierdo por nada". Federico Jimenez Losantos no ha dudado en acompañar en este día tan especial a la protagonista. "Ahora ha querido hacer esto porque le da la gana, porque ‘a quien le importa’", comenta sobre su nueva faceta tras una docuserie. "Tiene ese don de no parecerse a nadie, y gustarle a todos", describe a su compañera. "Lo que no sabía era que iba a contar más cosas de su vida privada, eso es lo nuevo (...) no se si me interesa, porque no hay nada más banal que el sexo".

Asimismo, Omar Ayuso desvela su participación en el documental y su gran fanatismo por la artista desde pequeño. "Alaska me cambió la vida", el actor revela que encontró en "la mujer del pelo negro" un gran icono que le reveló un mundo plagado de referentes donde encontró su gran vocación.

Topacio, gran amiga de Olvida, desea que el documental muestre todo lo que ya ha contado pero desde un punto de vista más cercano, que "se desnude" al completo. Asimismo, revela que habrá detalles que sorprenderán al público.

Sin embargo, todos los amigos de la intérprete confirman que se mostrará a una Alaska real, espontanea y extravagante, pero que "siempre se guardará algo". En el pequeño avance ya se puede percibir lo que promete ser un éxito con imágenes que trasladan a la Movida Madrileña, la evolución de la estética glam y los desafíos personales de la artista.

Los agradecimientos de Alaska

"Os agradezco enormemente a todos los que habéis participado por la dedicación", la artista dedicaba unas palabras a todos los trabajadores del proyecto, y se centraba en sus grandes amigos que han colaborado prestándose a "un interrogatorio" para que finalmente aparezcan únicamente "dos frases".

"Es un programa precioso que si lo vierais sin audio sería igual de bonito", concluye orgullosa.