Miguel Lago revela en esRadio que los personajes de su novela están inspirados en Antonio Banderas o Ana Rosa

El humorista vigués Miguel Lago ha presentado recientemente su primera novela, ‘Persiguiendo a Becquer’, sobre la que ha revelado que sus personajes están inspirados en personas reales, entre las que destaca el actor malagueño Antonio Banderas y la conocida presentadora de Televisión Ana Rosa Quintana. "Salen personajes reales como Antonio Banderas o la reina de las mañanas en televisión que te lleva a pensar que es Ana Rosa o María Teresa", ha revelado el colaborador de Y Ahora Sonsoles.

Según ha desgranado en una entrevista en Es la Mañana de Federico, la novela trata sobre un cómico llamado Antoñito y apodado como Béquer recién llegado a España. Este realiza su primer show en el Teatro Real cuando de pronto se cae el luminoso del techo provocando un terrible incendio y matando a una persona. Es entonces cuando la inspectora Elena Izaguirre tomará las riendas de la investigación de la mano del propio humorista. Al fin y al cabo, "¿quién querría matar a un cómico como Béquer?".

En este marco, Lago ha explicado en esRadio que el título se debe a que no ha escrito una novela "sumamente negra", sino que esta es un policiaco clásico con tintes de humor donde el protagonista es un cómico inexistente en España. "Tiene una fama internacional contra la que atentan en varias ocasiones, de ahí que le persigan", ha explicado el autor sobre el protagonista de la historia. Esta persecución se convierte en "un dúo imposible" que se traduce en "Béquer investigando junto a la inspectora Izaguirre".

Aunque es un libro de misterio, el humorista –que presentará las campanadas de Telemadrid para este final de año— ha asegurado que la novela enmarca una historia de "personajes con dos personas rotas que se encuentran y se complementan". Asimismo, la novela "tiene un homenaje literario, donde adopta el protagonista el nombre de Béquer", al que conoce de primera mano por sus estudios de Filología Hispánica.

Su abuelo le apoyó en la comedia

Hace 25 años debutó en El Club de la Comedia y el humorista ha subrayado el apoyo que su abuelo le ofreció cuando comenzó. "Mi abuelo fue la única llamada que recibí cuando debuté y me hizo una pregunta, ‘¿te lo has pasado bien, te gusta hacer esto? Pues entonces tú lo vas a hacer y lo vas a conseguir porque eres muy bueno’. Tuve esa frase de mi abuelo siempre marcada". Por ello, y debido a su relación con su abuelo –fallecido cuando el cómico tenía 18 años— el protagonista de la novela mantiene un vínculo similar con su abuelo.

Desde entonces, el humor es la pasión de Miguel Lago. "Es lo que más me gusta del mundo, que me perdone la tele y la literatura, pero me quedo con subirme al Teatro Alcázar cada fin de semana", ha detallado el humorista. De hecho, a pesar de su papel actual como escritor o como colaborador en el programa Y Ahora Sonsoles, el cómico sigue haciendo 130 pases al año.

Tiene un hijo adoptado

Por otro lado, el cómico ha querido hablar de más temas en la entrevista. Así, ha comentado que tiene cuatro hijos, el cuarto es adoptado y ha recalcado que "la Comunidad de Madrid funciona como un reloj suizo en el tema de las adopciones". Según ha dicho, el equipo que forma el departamento de adopciones "vuelca amor en lo que hace y trabaja excepcionalmente bien", ha expresado. Cabe destacar que la novela tendrá segunda y tercera parte. "Cuando llevaba la mitad de la novela me llamó el señor Espasa –la editorial— y me preguntó si la historia terminaba. Leyó la mitad y dijo que quería que fuese una trilogía".

Asimismo, el humorista ha desvelado que, a partir de enero, tendrá un programa de entretenimiento semanal en prime time en la cadena autonómica de Telemadrid. El humorista entrevistará a personajes conocidos del mundo de la cultura y del espectáculo, algo para lo que ya ha formado el equipo, con el que se ha reunido por primera vez este lunes. El programa, según ha avanzado, será un "programa con humor", pero tendrá un trasfondo que le "va a doler a muchos".

El cómico también ha revelado que este año presentará las campanadas junto a Mónica Martínez. Por ello, Miguel Lago ha bromeado que compartirá balcón con Broncano y Lalachús, mientras que en el piso de abajo estarán Pedroche y Chicote.