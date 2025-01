Telecinco despide a Isabel Rábago por no "superar el filtro"

La carrera televisiva de Isabel Rábago ha estado ligada prácticamente a Telecinco en los últimos 15 años pero con la llegada de 2025, su caminos se han separado. La periodista y abogada ha sido despedida de la cadena y no volverá a Vamos a ver, el programa matinal presentado por Joaquín Prat en el que ocupaba un asiento como colaboradora.

Así lo avanza el Confidencial Digital, que desvela una serie de cambios en Mediaset que comenzaron a gestarse en la recta final del año pasado. "En el listado final de los tertulianos de 2025 no aparece Isabel Rábago, que no logró superar el filtro y su participación ha sido descartada", publica.

El motivo de su salida no ha trascendido y tampoco se conoce qué tipo de filtros ha aplicado la cadena para no contar con ella. Rábago es una de las colaboradoras con más trayectoria de Telecinco desde que comenzara en 2010 en Enemigos Íntimos y diera el paso a El programa de Ana Rosa, entonces uno de los programas estrella.

Conocida por no tener pelos en la lengua, ha protagonizado sendos desencuentros con sus compañeros de programa. El último con Alessandro Lequio por el maltrato verbal al que sometió a Bárbara Rey tras la emisión de uno de los especiales de De Viernes.

"Soltad a los perros porque me he escapado… voy a hacerlo largo" 🔒💪 pic.twitter.com/8IlNZmd35l — Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) December 19, 2024

Aunque es muy activa en las redes sociales y publica vídeos relacionados con todo tipo de cuestiones (desde políticas hasta sociales o de corazón) lo cierto es que ha decidido tomarse un largo descanso coincidiendo con las vacaciones de Navidad. Su última publicación se puede interpretar como una despedida tras una larga etapa en televisión en la que han intentado ponerle un bozal. "Soltad a los perros porque me he escapado… Voy a hacerlo largo", escribe, citando la canción de Arde Bogotá.

Desencantada con la política

En 2018 se anunció su fichaje como como asesora de comunicación y medios en el Partido Popular de Madrid, una nueva etapa que afrontó con ilusión a pesar de las críticas y que despidió desencantada. "La culpa, la decepción y la mentira las junto en una etapa muy concreta de mi vida. Fue un año muy intenso donde no lo pasé bien. No se pasaba bien ni fuera ni dentro", explicó en Viva la vida tras su salida.

Rábago confesó que, después de su experiencia, no volvería a la política. "Yo entendía la política como un servicio público y he conocido gente muy válida, pero cuando entras dentro de un partido a lo mejor empiezas a cuestionarte y plantearte cosas. No estaba dispuesta a renunciar a determinadas cosas, entre ellas mi libertad", dijo.

Isabel encontró más afinidad con Vox y en los últimos años ha mostrado su apoyo a Santiago Abascal. "Es el único que hace oposición a Sánchez. El único que tiene las agallas de cantarle las cuarenta. Nada que ver con la oposición descafeinada ‘Ciudadana’ de Feijóo. Es el verdadero voto útil frente al bipartidismo PP=PSOE", escribió en una publicación.